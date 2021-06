Vorbörse: Wall Street tritt auf der Stelle – Dax macht auch keine großen Anstalten sich zu bewegen

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT ERWARTET – Der Dax dürfte am Mittwoch wenig bewegt starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 650 Punkte. Tags zuvor war der Dax fast wieder an seinen Rekord vom Montag bei 15 732 Punkten heran gelaufen, dann jedoch unter 15 700 Punkte zurück gerutscht. Das Motto der Stunde laute Abwarten, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Wenn morgen praktisch gleichzeitig die EZB ihre Inflationserwartung anpasst und in den USA die Inflationsrate für den Mai veröffentlicht wird, könnten die Ausschläge deutlich zunehmen.“ Bis dahin hielten sich die Anleger zurück, Gewinnmitnahmen wären noch am wahrscheinlichsten.

USA: – KAUM VERÄNDERT – Die US-Börsen haben sich am Dienstag kaum vom Fleck bewegt. Experten zufolge werden die Märkte derzeit weiterhin gestützt durch die Erholung der weltgrößten Volkswirtschaft sowie die geldpolitische Zurückhaltung der US-Notenbank. Das Umfeld bleibe daher vorerst risikofreundlich. Zugleich aber seien Inflationssorgen, hohe Bewertungen und Ungleichheiten in der weltweiten Einführung von Impfstoffen vorhandene Gefahren, die jederzeit wieder in den Vordergrund rücken könnten, hieß es warnend. Der Dow Jones Industrial gab um 0,09 Prozent auf 34 599,82 Punkte nach. Sein vor rund einem Monat erreichtes Rekordhoch bei knapp 35 092 Punkten befindet sich nach wie vor in Reichweite. Der S&P 500 legte um 0,02 Prozent auf 4227,26 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,06 Prozent auf 13 810,86 Zähler.

ASIEN: – ZURÜCKHALTUNG – An den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch überwiegend nach unten gegangen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor kurz vor Handelsende rund 0,3 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong fiel zuletzt um 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte hingegen um 0,2 Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,15 +0,03%

DEVISEN: – STILLSTAND – Der Euro hat am Mittwoch weiter bei knapp 1,22 US-Dollar notiert. Die Kursbewegungen zwischen Euro und Dollar halten sich seit Wochenbeginn in Grenzen, starke Impulse sind Mangelware. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2180 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2182 Dollar festgesetzt.

Auch zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten mit größerer Marktbedeutung auf dem Plan. Am Morgen werden Außenhandelsdaten aus Deutschland erwartet, die jedoch nur selten für stärkere Kursbewegung sorgen. Das nächste entscheidende Ereignis dürfte die Zinssitzung der EZB sein, die aber erst am Donnerstag ansteht.

Euro/USD 1,2179 0,05%USD/Yen 109,48 -0,03%Euro/Yen 133,34 0,03%

ROHÖL: – MEHRJAHRESHOCH – Die Ölpreise sind am Mittwoch auf mehrjährige Höchststände gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bis zu 72,82 US-Dollar, ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg bis auf 70,63 Dollar. Während Brent den höchsten Stand seit gut zwei Jahren erreichte, stieg der WTI-Preis auf das höchste Niveau seit Oktober 2018.

Unterstützung erhielten die Rohölpreise durch Lagerdaten aus den USA. Nach Zahlen des American Petroleum Institute (API) vom späten Dienstagabend sind die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche gesunken. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung ihre wöchentlichen Daten, die als Richtschnur für die kurzfristige Angebots- und Nachfragesituation gelten.

Für grundlegenden Auftrieb am Ölmarkt sorgt seit längerem die vielerorts entspanntere Corona-Lage, insbesondere in den USA, China und weiten Teilen Europas. Dagegen ist die Lage in einigen asiatischen Ländern und vielen Staaten Südamerikas teils sehr angespannt.

Brent 72,62 +0,40 USDWTI 70,47 +0,42 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 230 (225) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 286 (284) EUR – ‚OVERWEIGHT

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 3,30 (3,25) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT GRENKE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 50 (66) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 170 (162) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VANTAGE TOWERS AUF 29,50 (29) EUR – ‚NEUTRAL‘

– MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 48 (53) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– ODDO BHF STARTET SCOUT24 MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 80 EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR KION AUF 113 (103) EUR – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 160 (155) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 16,70 (16,50) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 420 (415) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 93 (95) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– CITIGROUP HEBT UNICREDIT AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 14,10 (10,70) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 130 (123) CHF – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 850 (755) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 750 (660) EUR – ‚BUY‘

– ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 126 (125) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT DANONE AUF ‚UNDERPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 52 (64) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 26 (16) EUR – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (detailliert) (Pk 10.00 h)

07:35 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: VCI, Q1-Konjunkturbericht

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online()

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Mueller – Die lila Logistik, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Blanco, Jahres-Pk (online)

TERMINE KONJUNKTUR

PLD: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 04/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 04/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 05/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 05/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 04/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

EUR: EU-Verfahren gegen Deutschland wegen EZB-Urteils erwartet

09:00 DEU: Munich Security Report 2021 mit dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger

10:00 DEU: Eröffnung digitale Fachtagung „Anlagenbau und -betrieb der Zukunft“ des Fraunhofer Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF)

10:00 DEU: Digitale Konferenz „Morals & Machines 2021 – Hybrid Evolution“. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nimmt im Rahmen der Veranstaltung an einem Gespräch zum Thema «What does Silicon Saxony create?» teil. An der Konferenz nimmt ebenfalls auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil.

+ 14.05 Interview mit Ministerpräsident Michael Kretschmer

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft (IfW) präsentiert Studie zum volkswirtschaftlichen Nutzen des Nord-Ostsee-Kanals

10:00 DEU: Online-Pk Digitalverband Bitkom zu Bankgeschäften übers Internet

11:00 EUR: Urteil des EU-Gerichts zu staatlichen Beihilfen in der Covid-19-Krise an Condor. Ryanair klagt gegen die Genehmigung der EU-Kommission für die Unterstützung Deutschlands an die Charterfluggesellschaft Condor in Höhe von 550 Mio. Euro.

11:00 GBR: Großbritannien und die EU sprechen über die Umsetzung der Brexit-Abkommen

14:00 DEU: Online-Veranstaltung Bankenverband BdB und Center for Financial Studies: „Nebeneffekte der Geldpolitik“ u.a. mit Moritz Schularick, Universität Bonn, dem «Wirtschaftsweisen» Volker Wieland, Ex-EZb-Chefvolkswirt Otmar Issing und dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Außenhandel April

Leistungsbilanz (Mrd Euro) 23,0 30,2

Handelsbilanz (Mrd Euro) 16,3 20,5

Exporte

Monatsvergleich +0,5 +1,3

Importe

Monatsvergleich -1,1 +7,1

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

