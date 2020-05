Vorbörse: Wall Street unschlüssig – Dax bleibt weiter verhalten – Dollar wieder stärker

DEUTSCHLAND: – WEITERE VERLUSTE ERWARTET – Der Dax dürfte am Dienstag zunächst etwas nachgeben und sich damit weiter von der Marke von 11 000 Punkten entfernen: Knapp eine Stunde vor dem Börsenbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,16 Prozent auf 10 808 Punkte. Tags zuvor war das Börsenbarometer fast an die runde Marke heran gelaufen, dann aber zurückgeprallt. Es droht der zweite erfolglose Test binnen Wochen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 könnte 0,3 Prozent tiefer in den Tag starten.

„Die Vorsicht ist zurück“, fasste Marktstratege Michael McCarthy vom Handelshaus CMC Markets die Gemütslage der Anleger zum aktuellen Stand der Corona-Krise zusammen. „Die Investoren müssen erst den richtigen Ausgleich finden zwischen Lockerungsmaßnahmen auf der einen Seite und der zunehmenden Erkenntnis über das Ausmaß der Schäden für die Wirtschaft auf der anderen.“ Entsprechend durchwachsen fielen die Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien aus.

Hierzulande bindet ansonsten die Berichtssaison der Unternehmen die Aufmerksamkeit der Börsianer. So profitierte der Energieversorger Eon im ersten Quartal von der Übernahme des Konkurrenten Innogy. Die Aktien von Eon notierten auf der Handelsplattform Tradegate gut ein Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.

Der im Index der mittelgroßen Werte MDax notierte Softwareanbieter Teamviewer machte in der Corona-Krise im ersten Quartal noch mehr Geschäfte als ohnehin bereits in Aussicht gestellt und erhöhte die Prognosen für das Gesamtjahr. Mit dem Ausbruch der Pandemie hatte sich die Nachfrage nach Fernzugriffs- und Homeoffice-Lösungen bedeutend erhöht. Auf Tradegate zogen die Papiere um rund vier Prozent an.

Der in der Krise steckende Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp hingegen war noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die negativen Folgen der Pandemie belasteten vor allem das Auto- sowie das Stahlgeschäft. Dazu machten sich Kosten für die Neuausrichtung des Konzerns bemerkbar. Besserung ist nicht in Sicht. Die Anteilsscheine fielen auf Tradegate um mehr als sechs Prozent.

Der Fotodienstleister Cewe wiederum profitierte trotz der Corona-Krise von einer höheren Nachfrage nach Fotobüchern. Das erste Quartal sei solide verlaufen, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank. Die Gewinne hätten die Erwartungen sogar übertroffen. Auf Tradegate schnellten die Aktien um rund sechs Prozent in die Höhe.

Abseits der Berichtssaison dürfte ProSiebenSat.1 für Aufmerksamkeit sorgen. Der US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts baut seine Investments in der deutschen Medienbranche aus und sicherte sich Anteile an der TV-Sendergruppe. Die ProSiebenSat.1-Aktien gewannen auf Tradegate drei Prozent.

USA: – RICHTUNGSLOS ZUM WOCHENSTART – Ohne klare Richtung sind die US-Aktienmärkte am Montag aus dem Handel gegangen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich im Minus endeten, zeigten sich die Technologiewerte überwiegend befestigt. Positive Impulse kamen im Handelsverlauf von der Ankündigung, dass der besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffene US-Bundesstaat New York ab Freitag seine Beschränkungen langsam wieder lockern wolle. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Verlust von 0,45 Prozent bei 24 221,99 Punkten, nachdem er am im frühen Handel noch um rund 1 Prozent gefallen war. Der marktbreite S&P 500 legte minimal zu.

ASIEN: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas schwächer tendiert. In Tokio legte der Nikkei-225 nach den Kursgewinnen zum Wochenstart zuletzt leicht zu. In Festlandchina büßte der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen hingegen 0,58 Prozent ein. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng mit einem Abschlag von 1,60 Prozent noch deutlichere Kursverluste. Die Sorge vor einer möglichen zweiten Welle in der Corona-Krise bremst die Märkte.

DAX 10 824,99 -0,73%

XDAX 10 873,27 -0,53%

EuroSTOXX 50 2883,75 -0,84%

Stoxx50 2851,72 -0,14%

DJIA 24 221,99 -0,45%

S&P 500 2930,32 0,02%

NASDAQ 100 9298,92 0,85%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,24 +0,03%

DEVISEN: – DOLLAR WEITER STARK – Der Euro hat am Dienstag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und ist weiter gesunken. Am frühen Morgen rutschte die Gemeinschaftswährung zeitweise unter 1,08 US-Dollar und wurde zuletzt wieder etwas höher bei 1,0809 Dollar gehandelt. Zum Wochenauftakt hatte der Euro noch bei etwa 1,0850 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0824 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Reihe schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone. Zuletzt zeigten Kennzahlen aus allen führenden Volkswirtschaften des Währungsraums das Ausmaß der konjunkturellen Verwerfungen durch die Corona-Krise. Im weiteren Handelsverlauf stehen allerdings keine wichtigen Wirtschaftsdaten aus der Eurozone auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.

Erst am Nachmittag könnten neue US-Konjunkturdaten für Bewegung am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen Zahlen zur Preisentwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt. Wegen dem jüngsten Verfall der Ölpreise wird am Markt mit einem starken Rückgang der Inflation gerechnet.

Euro/USD 1,0802 -0,05%

USD/Yen 107,39 -0,26%

Euro/Yen 116,00 -0,32%

ROHÖL: – RUHE – Die Ölpreise haben sich am Dienstagmorgen nur wenig bewegt. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zuletzt 29,73 US-Dollar. Das waren 9 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 21 Cent auf 24,35 Dollar.

Am Montag hatten die Preise trotz der Aussicht auf eine geringere Produktion Saudi-Arabiens nachgegeben. Am Markt gab es Zweifel an der Umsetzung zusätzlicher Kürzungen durch den Wüstenstaat. Mit der zusätzlichen Kürzung um eine Million Barrel pro Tag im Juni will das Königreich die in der „Opec+“ zusammengefassten Ölstaaten gemeinsam mit anderen Förderländer ermutigen, die jüngst beschlossenen Kürzungen umzusetzen.

Auch die Lockerungen der Beschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus in vielen europäischen Volkswirtschaften reichte zuletzt nicht aus, um eine weitere deutliche Erholung der Preise zu bewirken. Die Sorge vor einem erneuten Anstieg der Corona-Fälle drückt weiter auf die Stimmung am Markt.

Marktbeobachter sorgen sich vor allem um die kurzfristigen Aussichten. „Es genügt ein geringfügiger Rückgang der Nachfrage um die Rohöl-Lager gefährlich nahe an die Kapazitätsgrenze zu treiben“ hieß es von Michael McCarthy, Chefstratege beim Broker CMC Markets Asia Pacific. Die Produktionskürzungen dürften mittelfristig zwar wirken, aber die kurzfristige Situation bereite Sorge.

Brent 29,70 +0,07 USD

WTI 24,36 +0,22 USD°

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASLER AUF 65 (52) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 50 (42) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 390 (340) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT COMPUGROUP MEDICAL AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 75 (64) EUR

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 5 (5,20) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 135 (120) EUR – ‚HOLD‘

– HSBC HEBT MORPHOSYS AUF ‚HOLD‘ (REDUCE) – ZIEL 114 (109) EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 82 (81) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 50 (47) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– BAADER BANK HEBT ZOOPLUS AUF ‚BUY‘ (ADD) – ZIEL 170 (100) EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 15,50 (16,00) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UNDER ARMOUR AUF 8 (9) USD – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,40 (8) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT SAFRAN AUF ‚HOLD‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 75 (120) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR OMV AG AUF 36 (29) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT SODEXO AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 55 (75) EUR

– RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 140 (145) SEK – ‚SECTOR PERFORM‘

– UBS SENKT TUI AUF ‚SELL‘ (NEUTRAL) – ZIEL 110 (290) PENCE

– RBC SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 410 (440) PENCE – ‚UNDERPERFORM‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 6,50 (5,50) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 42 (39) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 19. KW

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.15 h)

07:00 DEU: Innogy, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer, Q1-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:30 DEU: Axel Springer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Eon, Q1-Zahlen (Call 9.30 h)

07:30 DEU: Sixt Leasing, Q1-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Vodafone, Jahreszahlen

08:00 DEU: Singulus, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Home24, Q1-Zahlen

08:20 FRA: Engie, Q1-Zahlen

09:30 DEU: Finanzaufsicht Bafin, Jahres-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen

DEU: BioNTech, Q1-Zahlen

DEU: Stemmer Imaging, Q1-Zahlen

ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

JPN: Toyota, Jahreszahlen

USA: Alcon, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/20

06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/20

07:00 JPN: Frühindikatoren 03/20 (vorläufig)

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativem Antrieb Q1/20

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen 4 Mrd EUR

14:30 USA: Verbraucherpreise 04/20

14:30 USA: Realeinkommen 04/20

15:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält eine Rede (online)

15:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkaro, hält eine Rede (online)

16:00 USA: Fed-Präsdient von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede (online)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

23:00 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Loretta Mester, hält eine Rede (online)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Verbraucherpreise, April

Monatsvergleich -0,8 -0,4

Jahresvergleich +0,2 +1,5

Kernindex gg VJ +1,7 +2,1°

