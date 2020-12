Vorbörse: Wall Street verbucht nächste Rekorde – Dax wagt sich ein Stück nach vorne – Ölpreise fallen

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE – Nach weiteren Rekorden im S&P 500 und den Nasdaq-Indizes winkt dem Dax am Mittwoch ein neuerlicher Anstieg über 13.300 Punkte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 13.335 Punkte. Seit rund vier Wochen pendelt der Dax um die Marke. Positive Nachrichten kommen aus den USA: „Nach langem Hin und her liegt jetzt ein konkreter Vorschlag für das nächste US-Hilfspaket auf dem Tisch“, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Das Volumen sei zwar deutlich geringer als von den Demokraten gewünscht, so der Experte. „Das stört am Aktienmarkt im Moment aber niemanden.“

USA: – REKORDJAGD GEHT WEITER – Nach einem zähen Start haben sich die US-Börsen am Dienstag im Verlauf des Handels zu neuerlichen Rekorden aufgeschwungen. Rückenwind gab es wie so oft in den vergangenen Wochen von der Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,35 Prozent auf 30 173,88 Punkte. Er erreichte wie auch der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 einen historischen Höchststand.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,3 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen gab zuletzt hingegen um 0,58 Prozent nach, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund ein Prozent zulegte. Für Unterstützung an den Märkten sorgte die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte am Vorabend.

DAX 13278,49 +0,06%

XDAX 13312,85 +0,35%

EuroSTOXX 50 3525,87 -0,12%

Stoxx50 3091,83 +0,12%

DJIA 30173,88 +0,35%

S&P 500 3702,25 +0,28%

NASDAQ 100 12635,721 +0,31%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,06 -0,08 %

DEVISEN: – EURO WEITER STARK – Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2140 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp über 1,21 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2114 Dollar festgesetzt.

Für Auftrieb beim Euro sorgte die Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit. Bei einem für den Abend geplanten Treffen wollen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson versuchen, die verbliebenen strittigen Punkte zu klären.

Ähnlich wie der Euro konnte auch das britische Pfund im frühen Handel leicht zulegen. Zuletzt hatte die Sorge vor einem Scheitern der Verhandlungen den Kurs der britischen Währung zeitweise deutlich belastet. Ohne eine Regelung der künftigen Handelsbeziehungen würde es im kommenden Jahr zu erheblichen Belastungen der britischen Wirtschaft durch Zölle und Grenzkontrollen kommen.

Euro/USD 1,21381 +0,26%

USD/Yen 104,1740 +0,01%

Euro/Yen 126,4535 +0,30%

ROHÖL: – LEICHTER RÜCKGANG – Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Am Morgen hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 48,60 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 20 Cent auf 45,40 Dollar.

Marktbeobachter erklärten die fallenden Ölpreise mit der jüngsten Entwicklung der Lagerbestände an Benzin in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen vergleichsweise starken Anstieg der Benzinreserven um 6,44 Millionen Barrel verzeichnet hat.

Steigende Reserven belasten in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Lagerbeständen erwartet. Diese werden am Ölmarkt stark beachtet und könnten für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen.

Brent 48,71 -0,13 USD

WTI 45,49 -0,11 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 28 (22) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 20 (13,80) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT EON AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 10,20 (10) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 34,50 (28) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN STARTET AKASOL MIT ‚OVERWEIGHT‘ – ZIEL 109 EUR

– MORGAN STANLEY HEBT SIEMENS HEALTHINEERS AUF ‚OVERWEIGHT‘ (UNDERWEIGHT)

– MORGAN STANLEY HEBT SIEMENS-HEALTHINEERS-KURSZIEL AUF 46,40 (37) EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 380 (320) USD – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CHEVRON CORPORATION AUF 100 (70) USD – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EXXONMOBIL AUF 40 (39) USD – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT TELENOR AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 190 (170) NOK

– BARCLAYS SENKT TELE2 AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 130 (145) SEK

– BARCLAYS STARTET UNILEVER NV MIT ‚OVERWEIGHT‘ – ZIEL 60 EUR

– BERENBERG HEBT EQUINOR AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 180 (165) NOK

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BP AUF 280 (250) PENCE – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 9 (7,60) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 1570 (1450) PENCE – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT TOTAL SA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 41 (36) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 536 (500) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h)

08:00 GBR: British American Tobacco (BAT), Pre-close Trading Update

09:00 DEU: Blackrock: Ausblick Konjunktur und Kapitalmärkte 2021

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:30 DEU: Online-Pk zum Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal mit dem finanzpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Florian Toncar

10:30 DEU: NORD/LB Telefon-Pk zur Vorstellung der aktuellen Rangliste zu den 100 größten Unternehmen in Sachsen-Anhalt

DEU: Deutsche Bank, Investorentreffen „Deep Dive“

DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung zur mittelfristigen Finanzplanung

USA: Slack Technologies, Q3-Zahlen

USA: DoorDash, Erstnotiz New York

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/20

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/20

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 10/20

08:00 DEU: Arbeitskosten Q3/20

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 11/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/20 (endgültig)

16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag – Fortsetzung Haushaltswoche mit Generaldebatte über die Politik der Bundesregierung

09:00 Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu grenzübergreifendem Zugang zu Pay-TV-Inhalten

10:00 DEU: Online-Gespräch „Deutschland-Ländersache?“ mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Reiner Haseloff

10:00 DEU: Online-Pk Greenpeace Energy zu neuer Studie über Chancen und Risiken eines Markthochlaufs mit grünem Wasserstoff.

10:30 DEU: Online-Pk der AG Mittelstand zu Rahmenbedingungen für den Mittelstand, um die Konjunktur zu stabilisieren mit Josef Sanktjohanser, Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), und Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

11:00 DEU: Online-Bildungsforum des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen mit dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). In der von VNW-Direktor Andreas Breitner moderierten Online-Veranstaltung geht es um die Herausforderungen der Corona-Pandemie und darum, was die Krise in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft verändert hat.

11:00 DEU: Vortrag und Diskussion des OECD-Berlin-Centres „Welche Finanzpolitik braucht Deutschland während und nach Corona?“

+ Vortrag von Isabell Koske, OECD

+ Diskussion mit Clemens Fuest (ifo Institut), Astrid Klesse (Bundeswirtschaftsministerium) Fritzi Köhler-Geib (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und Jakob von Weizsäcker (Bundesfinanzministerium)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Außenhandel Oktober

Handelsbilanz (Mrd Euro) 18,5 20,6

Leistungsbilanz (Mrd Euro) 21,0 26,3

Exporte

Monatsvergleich +1,3 +2,3

Importe

Monatsvergleich +1,2 +0,2

09.00 Uhr

Spanien

Industrieproduktion

Oktober

Monatsvergleich 0,0 +0,8

Jahresvergleich

Unbereinigt —- -0,6

Bereinigt -2,7 -3,4

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

