Vorbörse: Wall Street verdaut Nahost Konflikt - Dax legt auch wieder zu

DEUTSCHLAND: – ERHOLT – Der deutsche Aktienmarkt könnte am Dienstag den Erholungsversuch vom Vortag fortsetzen. So hatte der Dax zum Wochenstart zunächst deutlich nachgegeben, seine Verluste dann aber ein gutes Stück weit aufgeholt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex nun am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor dem Handelsstart gut ein halbes Prozent im Plus auf 13 200 Punkte. Damit würde der Dax wieder über der 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend handeln, unter die er am Montag gefallen war. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets wies zudem darauf hin, dass sowohl der Goldpreis als auch der Ölpreis als jüngste Profiteure des Konflikts zwischen dem Iran und den USA ihre Gewinne nicht mehr hätten ausbauen können.

USA: – GEWINNE – Den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran zum Trotz haben am Montag die US-Börsen ihre jüngsten Verluste gut verdaut. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,24 Prozent auf 28.703,38 Punkten knapp unter seinem Tageshoch. Noch besser erholten sich die anderen Indizes: So rückte der marktbreite S&P 500 um 0,35 Prozent auf 3.246,28 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 0,62 Prozent auf 8.848,52 Punkte vor. Damit sind die jüngsten Rekorde wieder in Reichweite.

ASIEN: – GEWINNE – Die Börsen Japans und Chinas haben am Dienstag zugelegt. Bisher blieb die befürchtete Reaktion des Iran auf die Ermordung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA aus, so dass die die angespannten Nerven vieler Investoren zunächst beruhigten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng in Hongkong stiegen zuletzt jeweils um etwas mehr als ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus 1,6 Prozent auf 23.575,72 Punkte.

DAX 13 126,99 -0,70%

XDAX 13 166,41 -0,05%

EuroSTOXX 50 3752,52 -0,55%

Stoxx50 3418,62 -0,30%

DJIA 28 703,38 0,24%

S&P 500 3246,28 0,35%

NASDAQ 100 8848,52 0,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,08 -0,05%

DEVISEN: – EURO GIBT NACH – Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1186 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch an der Marke von 1,12 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1194 Dollar festgesetzt.

Nach einem turbulenten Jahresbeginn an den Finanzmärkten wegen der Sorge vor einer Eskalation der Iran-Krise hat sich die Lage vorerst beruhigt. Im weiteren Tagesverlauf dürften daher Konjunkturdaten wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses der Anleger am Devisenmarkt rücken.

Nach Einschätzung der Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank könnte der Euro von Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone profitieren, die am späten Vormittag erwartet werden. Am Markt wird mit einem spürbaren Anstieg der Inflation im Dezember gerechnet. Darüber hinaus könnte der jüngste Höhenflug der Ölpreise die Inflationsrate im Januar weiter nach oben treiben, sagte Praefcke.

Euro/USD 1,1184 -0,09%

USD/Yen 108,37 -0,06%

Euro/Yen 121,20 -0,15%

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Nach einem starken Anstieg in den vergangenen Handelstagen sprachen Marktbeobachter von einer Gegenbewegung. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,18 US-Dollar. Das sind 73 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI fiel um 60 Cent auf 62,67 Dollar.

In den ersten Handelstagen des neuen Jahres hatte die Furcht vor einer Eskalation der Iran-Krise die Ölpreise stark nach oben getrieben. Der US-Ölpreis war zu Beginn der Woche zeitweise über 64 Dollar gestiegen und damit auf dem höchsten Stand seit vergangenem April. Mittlerweile hat sich die Lage an den Finanzmärkten wieder etwas beruhigt. Am Ölmarkt bleibt die weitere Entwicklung der Krise im Nahen Osten aber vorerst das bestimmende Thema.

Brent 68,18 -0,73 USD

WTI 62,67 -0,60 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– COMMERZBANK SENKT DELIVERY HERO AUF ‚REDUCE‘ (HOLD) – ZIEL 62 (44) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 9,80 (9,70) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EON AUF 11 (10) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 242 (234) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 38,5 (36,0) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EXXONMOBIL AUF 76 (79) USD – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 52 (49) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT MARKS & SPENCER AUF ‚BUY‘ (SELL) – ZIEL 250 (160) PENCE

– HSBC HEBT ENGIE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 17,40 (14) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 16 (15) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 29,35 (26,9) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1323 (1329) PENCE – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Medientag auf der Technik-Messe CES

+ 0000 Pk Hyundai

+ 0100 Pk Intel

+ 0200 Pk Sony

+ 0530 Keynote Daimler

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Brunello Cucinelli, Q4 Umsatz

GBR: William Morrison, Q4 Trading Update

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt, 1. bis 3. Quartal 2019

08:30 CHE: Verbraucherpreise 12/18

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/19

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/19 (vorläufig)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/19

16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 12/19

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/19

16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 12/19

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten (wöchentlich)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk zur Eröffnung der Messe Heimtextil (bis 10.01.)

10:30 DEU: Pk des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2020, Berlin

13:00 DEU: Eröffnungsfeier für die Universalschlichtungsstelle des Bundes. Die Einrichtung ist für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Verbrauchern zuständig.

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Einzelhandelsumsatz, Nov

Monatsvergleich +0,7 +1,3

Jahresvergleich +1,5 +1,4

Eurozone

Verbraucherpreise, Nov

Monatsvergleich +0,3 -0,3

Jahresvergleich +1,3 +1,0

Kernrate gg VJ +1,3 +1,3

Italien

Verbraucherpreise HVPI, Dez +0,5 +0,2 (gg VJ, vorläufig)

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet)

USA

14.30 Uhr

Handelsbilanz, November -43,7 -47,2 (in Mrd. Dollar)

16.00 Uhr

ISM-Einkaufsmanagerstimmung

Dienste, Dezember 54,5 53,9 (in Pkt.)

Auftragseingang, Industrie November

Monatsvergleich -0,8 +0,3

Auftragseingang langlebige Güter, November

Monatsvergleich -2,0 -2,0 ex Transport

Monatsvergleich — 0,0°

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com

