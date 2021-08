Vorbörse: Wall Street verliert an Tempo – Dax über 16.000 Punkte ins Wochenende? – Ölpreise gehen weiter zurück

DEUTSCHLAND: – 16 000 PUNKTE IN REICHWEITE – Der Dax bleibt in Reichweite der 16 000-Punkte-Marke. Nach zwei Rekordtagen, die den Dax in der Spitze bis auf 15 964 Zähler führten, sieht es am Freitag nach einem wenig bewegten Start aus. Allerdings war dies zuletzt häufiger der Fall, bevor im Laufe des Tages Bewegung in den Markt kam. Der Broker IG taxierte den Dax zuletzt knapp mit 0,06 Prozent im Plus auf 15 948 Punkte. Derzeit steuert der Leitindex auf ein Wochenplus von 1,2 Prozent zu. Laut dem Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets wurden viele Investoren mit dem jüngsten Ausbruch des Dax in neue Rekordhöhen auf dem falschen Fuß erwischt.

USA: – KURSGEWINNE – Am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag der Dow Jones Industrial und der S&P 500 auf Rekordniveau gehalten. Der Leitindex schloss knapp im Plus mit 0,04 Prozent auf 35 499,85 Punkten und blieb damit nur rund elf Zähler unter seinem gleich zur Eröffnung erreichten Rekordhoch.

ASIEN: – OHNE EINHEITLICHE RICHTUNG – Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Corona-Lage mahnt weiterhin zur Vorsicht. Der Hang Seng in Honkong büßte 0,70 Prozent ein und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 0,64 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt minimal zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,51 0,02%

DEVISEN: – RUHE – Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert und weiter stabil über 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1738 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1739 Dollar festgesetzt.

Seit Mittwochabend hielt sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne, nachdem er in den Handelstagen zuvor unter Druck gestanden hatte. Auslöser war eine Dollar-Stärke nach überraschend starken US-Konjunkturdaten und einer zunehmenden Spekulation der Anleger auf den Ausstieg der US-Notenbank Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik zur Stützung der Wirtschaft.

Im weiteren Handelsverlauf wird zunächst mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Kurz vor dem Wochenende stehen vergleichsweise wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anlegern orientieren könnten. Am Nachmittag könnten Daten zur Entwicklung der Importpreise in den USA und zur Konsumlaune in der größten Volkswirtschaft der Welt für mehr Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen.

Euro/USD 1,1738 0,07

USD/Yen 110,4065 -0,03

Euro/Yen 129,5995 0,08

ROHÖL: – WEITER ABWÄRTS – Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern ist die Sorge vor Maßnahmen führender Industriestaaten gegen die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,64 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 71 Cent auf 68,38 Dollar.

In vielen Industriestaaten steigen die Infektionszahlen und damit die Sorge der Anleger am Ölmarkt vor Einschränkungen der Mobilität. Vor allem die Entwicklung in China wird genau beobachtet. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist einer der größten Ölimporteure der Welt und beunruhigte zuletzt mit der Sperrung eines wichtigen Hafens wegen eines Corona-Falls.

Zuletzt hatte die Internationale Energieagentur (IEA) die Prognose für die weltweite Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr wegen der Delta-Variante gesenkt. Allerdings gehen Rohstoffexperten der US-Investmentbank Goldman Sachs davon aus, dass die jüngste Entwicklung der Corona-Krise die Nachfrage nur vorübergehend bremsen dürfte.

Brent 70,84 -0,47 USD

WTI 68,58 -0,51 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 22,50 (22,00) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 66,90 (66) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 30 (28) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 97 (102) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AURELIUS AG AUF 40,00 (36,50) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 104 (100) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 10,00 (8,30) EUR – ‚SELL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 115 (111) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SYNLAB AUF 20,80 (20,30) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 192 (212) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 180 (185) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 92 (95) EUR – ‚NEUTRAL‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR DEUTZ AUF 9,50 (8,50) EUR – ‚KAUFEN‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 178 (172) EUR – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WALT DISNEY AUF 210 (200) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR DOORDASH AUF 210 (175) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BERENBERG HEBT BBVA AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 5,30 (2,10) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BOUYGUES AUF 51 (45) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DELIVEROO AUF 393 (337) PENCE – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen (Pressecall 10.00 h)

07:00 DEU: Encavis, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Halbjahreszahlen (Call 11.00 h)

07:25 DEU: Tele Columbus, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen (detailliert)

09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Halbjahreszahlen

DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 08/21

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/21

08:00 DEU: Großhandelspreise 07/21

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 07/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 06/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/21 (vorab)

EUR: S&P Ratingergebnis Schweden, Litauen, Lettland, Ungarn

EUR: Moody’s Ratingergebnis Irland, Litauen

EUR: Fitch Ratingergebnis Türkei

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung über Eilantrag der Opposition gegen die Wahlrechtsreform

DEU: Ende des Lokführerstreiks

+ 11.00 Pk des GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky zur Streikbilanz

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI Juli

Monatsvergleich +0,1 +0,1*

Jahresvergleich +1,6 +1,6*

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI Juli

Monatsvergleich -1,2 -1,2*

Jahresvergleich +2,9 +2,9*

11.00 Uhr

Eurozone

Handelsbilanz Juni

Saisonbereinigt 10,8 9,4

Unbereinigt — 7,5

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Einfuhrpreise, Juli

Monatsvergleich +0,6 +1,0

Jahresvergleich +10,5 +11,2

16.00 Uhr

Konsumklima

Uni Michigan, August 81,2 81,2

