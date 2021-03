Vorbörse: Wall Street verliert vor FED-Entscheid an Schwung – Dax bleibt vorsichtig – Ölpreise erholen sich

DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Der Dax dürfte sich am Mittwoch zunächst etwas weiter von seinem neuen Rekordhoch bei 14 601 Punkten entfernen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 14 535 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax auf seine Rekordserie aus der Vorwoche noch rund 6 Punkte aufgesattelt, bevor die Gewinne etwas zusammenschmolzen. Börsianer halten den Motor kurzfristig für etwas überhitzt. An der Wall Street gelang dem Dow Jones Industrial zunächst keine weitere Bestmarke.

USA: – SCHWUNG LÄSST NACH – An der Wall Street haben die Technologie-Indizes am Dienstag ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Allerdings ließ der Schwung zum Handelsschluss hin merklich nach. Der marktbreite S&P 500 hatte zwar im Verlauf den Sprung auf einen Höchststand geschafft, schloss aber ebenso wie der US-Leitindex Dow Jones Industrial leicht im Minus. Vor der Sitzung der US-Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch hielten sich die Anleger insgesamt eher zurück.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Kursgewinnen mit 0,02 Prozent minimal schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 0,34 Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index büßte hingegen 0,14 Prozent ein. Auch an den US-Aktienmärkte hatte nach den jüngsten Gewinnen der Schwung nachgelassen.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,69 -0,03%

DEVISEN: – WARTEN AUF FED – Der Euro hat am Mittwoch vor neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed an der Marke von 1,19 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1905 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1926 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten ganz auf die US-Geldpolitik. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve gibt am Abend neue Entscheidungen bekannt. Es wird zwar kein entscheidender Kurswechsel erwartet. Allerdings sieht sich die Zentralbank mit steigenden Kapitalmarktzinsen konfrontiert, die ihrer Politik mit Leitzinsen an der Nulllinie entgegenstehen.

Als Auslöser des Zinsanstiegs, der sich auch in Europa bemerkbar macht, gilt die lockere Finanzpolitik der US-Regierung. Zusammen mit der zügig fortschreitenden Corona-Impfkampagne in den USA hat dies die Wachstums- und Inflationserwartungen angeschoben. Steigende Marktzinsen verschlechtern aber in der Regel die Finanzierungsbedingungen von Verbrauchern, Unternehmen und Staaten. Bisher hat sich die Fed der Entwicklung nicht in den Weg gestellt.

ROHÖL: – ERHOLUNG – Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel etwas von ihren Verlusten an den Vortagen erholt. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 68,77 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 43 Cent auf 65,23 Dollar.

Am Markt wurde der leichte Preisanstieg zum einen mit einer typischen Gegenbewegung nach einer Verlustserie erklärt. Hinzu kam der etwas schwächere Dollar, der Erdöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums rechnerisch günstiger macht und damit deren Nachfrage belebt. Ansonsten fiel der Handel zunächst ruhig aus.

An den Finanz- und Rohstoffmärkten richtet sich die Aufmerksamkeit zur Wochenmitte auf die US-Notenbank Fed, die am Abend neue Entscheidungen bekanntgibt. Es werden zwar keine Kurswechsel erwartet, allerdings sieht sich die Fed mit einem deutlichen Anstieg der Marktzinsen konfrontiert. Bisher lässt sie die Entwicklung laufen, was die Stimmung an den Märkten zeitweise deutlich belastet hat.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 39 (38) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 260 (250) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 110 (105) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 550 (440) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 78 (75) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 43 (30) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR MBB SE AUF 167 (155) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 245 (230) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 53 (55) EUR – ‚HOLD‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 22 (20) EUR – ‚HOLD‘

– HSBC HEBT FRAPORT AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 60 (48) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 173 (171) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 265 (240) EUR – ‚NEUTRAL‘

– ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 250 (200) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 275 (208) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 110 (102) EUR – ‚BUY‘

– STIFEL STARTET PVA TEPLA AG MIT ‚BUY‘ – ZIEL 27 EUR

– UBS HEBT HENKEL AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 88 (81) EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 120 (126) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 47 (48) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– NORDLB HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 145 (140) EUR – ‚HALTEN‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,20 (4) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 150 (130) PENCE – ‚BUY‘

– BERENBERG STARTET SMURFIT KAPPA MIT ‚BUY‘ – ZIEL 47,50 EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 296 (227) PENCE – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 103 (94) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Demire, Jahreszahlen

07:00 DEU: Leoni, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 12.30 h)

07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (detailliert) (09.00h Jahres-Pk) (Medien-Tag)

07:30 DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

07:30 DEU: OHB, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen

09:00 DEU: Volkswagen Kernmarke Pkw, Online-Jahres-Pk

10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk

12:00 ESP: Siemens Gamesa Renewable Energy, Hauptversammlung, Bilbao

16:00 USA: Agilent Technologies, Hauptversammlung

17:30 DEU: Patrizia, Jahreszahlen (detailliert)

18:00 USA: Starbucks Corporation, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Vantage Towers, Ende der Zeichnungsfrist

DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Weitere Gläubigerversammlung für Friseurkette Klier nach Insolvenz

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 02/21

09:00 ESP: Arbeitskosten Q4/21

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Volumen 1,5 Mrd EUR, Laufzeit: 30 Jahre

11:00 DEU: Sachverständigenrat, Online-Pk zu neuer Konjunkturprognose für 2021/2022

13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 02/21

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

19:00 USA: Fed Zinsentscheid (Pk mit Fed-Chef Jerome Powell 19.30 h)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Podiumsdiskussion Aerosol & SARS-CoV-2 unter Schirmherrschaft von RKI-Chef Lothar Wieler

09:00 DEU: Online-Pk Deutsches Verpackungsinstitut e. V. zu „Verpackungen – Kein Lockdown für Nachhaltigkeit und Innovation?“

DEU: Sonder-Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern zur nationalen Umsetzung der künftigen EU-Agrarfinanzierung (Videokonferenz) mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner

USA/IRL: Online-Treffen von US-Präsident Biden mit dem irischen Premierminister Micheál Martin

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise HVPI Februar

Monatsvergleich +0,2 +0,2*

Jahresvergleich +0,9 +0,9*

Kernrate

Jahresvergleich +1,1 +1,1*

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet

USA

13.30 Uhr

Baubeginne, Feb -1,1 -6,0

Baugenehmigungen, Feb -7,2 +10,4

19.00 Uhr

Fed-Zinsentscheid 0-0,25 0-0,25

(Pk ab 19.30 Uhr)

