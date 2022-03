Vorbörse: Wall Street von hohem Ölpreis belastet – Dax erholt sich über 2 Prozent – Ölpreise steigen wieder Richtung Höchststände von Montag

DEUTSCHLAND: – KRÄFTIGE ERHOLUNG ERWARTET – Nach dem durchwachsenen Vortagshandel steuert der Dax am Mittwoch auf einen erneuten Erholungsversuch zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start auf 13.158 Punkte und damit 2,5 Prozent höher als zum Handelsende am Vortag. Das Geschehen rund um den Ukraine-Krieg dominiert weiter. Öl- und Gaspreise steigen, internationale Konzerne ziehen sich aus Russland zurück. „Die Stabilisierung geht in die nächste Runde“, sagte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann vom Broker QC Partners mit Blick auf den Dax. Der Leitindex kämpfe einmal mehr um die psychologisch jetzt besonders wichtige Marke von 13 000 Punkten. „Die Aussicht auf eine Stabilisierung lockt jetzt doch einige Schnäppchenjäger in den Markt“, folgerte er.

USA: – ÖLPREISSCHUB SORGT FÜR KURSVERLUSTE – Erholungsversuche am US-Aktienmarkt sind am Dienstag versandet. Vor allem die erneut stark steigenden Energiepreise machten den Aktien am Ende doch wieder einen Strich durch die Rechnung. Im Tageshoch hatte der Leitindex Dow Jones Industrial um fast zwei Prozent zugelegt. Zum Handelsende stand für den Dow ein Minus von 0,56 Prozent auf 32 632,64 Zähler zu Buche. Auch die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt dürften für Vorsicht im Aktienhandel gesorgt haben.

ASIEN: – VERLUSTE – Angesichts des Importstopps der USA für Öl aus Russland und Sorgen über steigende Energiepreise haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Mittwoch nachgegeben. Vor allem die Märkte in China und Hongkong standen kräftig unter Druck. Der Hang Seng Index in Hongkong büßte zuletzt 2,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank um 2,4 Prozent. Etwas besser war die Stimmung in Japan. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Verlusten nur mit einem leichten Abschlag von 0,3 Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,92 -0,02

DEVISEN: Der Euro hat sich am Mittwochmorgen über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,0925 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Anfang der Woche war der Euro mit rund 1,08 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0892 Dollar festgesetzt.

Seit Dienstag zeigt der Euro Anzeichen einer Stabilisierung, nachdem er zuvor stark durch den Krieg in der Ukraine belastet worden war. Angesichts der nach wie vor sehr angespannten Stimmung an den Finanzmärkten gehen Experten von einem Devisenhandel mit weiter hohen Kursschwankungen aus. „Solange die Unsicherheit rund um den militärischen Konflikt und die Energiepreise hoch bleibt, dürfte auch die Volatilität an den Devisenmärkten kaum nachgeben und der Dollar als sicherer Hafen im Vorteil sein“, erwartet Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank.

Konjunkturdaten, die aufgrund des Ukraine-Kriegs derzeit ohnehin in den Hintergrund rücken, stehen am Mittwoch nur wenige an. In der Eurozone werden Produktionsdaten aus der italienischen Industrie veröffentlicht. In den USA steht der Jobbericht „Jolts“ auf dem Programm, der Auskunft über die offenen Stellen am Arbeitsmarkt gibt.

Euro/USD 1,0923 0,16

USD/Yen 115,7750 0,12

Euro/Yen 126,4655 0,27

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel weiter gestiegen. Sie lagen am Morgen aber unter ihren mehrjährigen Höchstständen, die am Montag erreicht wurden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 131,44 US-Dollar. Das waren 3,46 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,87 Dollar auf 126,57 Dollar.

Am Montag war der Brent-Preis bis auf rund 139 Dollar gestiegen, WTI hatte in der Spitze mehr als 130 Dollar gekostet. Das waren jeweils Höchststände seit dem Jahr 2008. Getrieben werden die Preise vor allem durch Sanktionen gegen den großen Ölförderer Russland.

Die USA wollen künftig gänzlich auf die Einfuhr russischen Erdöls verzichten, Großbritannien will die Käufe bis zum Jahresende ausklingen lassen. Deutschland und die EU-Staaten werden sich an den Maßnahmen nicht beteiligen, da ihre Abhängigkeit von russischem Öl wesentlich höher ist.

Brent 130,59 2,61 USD

WTI 125,67 1,97 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (14.00 h Call)

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk online, 11.00 h Capital Markets Day)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Bilanz-Pk online)

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online, 15.00 h Analysten-Call)

08:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.30 Jahres-Pk online)

10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch (online), Grenzach-Wyhlen

10:30 DEU: Volksbanken Raiffeisenbanken, Jahres-Pk (online), Stuttgart

13:00 DEU: Lufthansa Technik AG, Pk zu Geschäftsjahr 2021 und Ausblick 2022, Hamburg

17:40 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/22

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/22

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/22 (vorläufig)

09:00 HUN: Verbraucherpreise 02/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 02/22

SONSTIGE TERMINE

12:30 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt den kanadischen Premierminister Justin Trudeau

+ 14.15 gemeinsame Pk

17:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen

DEU: Zweiter Tag der Internationalen Tourismus-Börse (ITB), Berlin

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion

Januar

Monatsvergleich -0,5 -1,0

Jahresvergleich

Arbeitstäglich bereinigt +3,2 +4,4

Unbereinigt — +7,7

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

