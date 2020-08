Vorbörse: Wall Street weiter im Vorwärtsgang – Dax ein gutes Stück höher erwartet

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Nach dem bereits starken Wochenbeginn dürfte die Hoffnung auf medizinische Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus den deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag antreiben. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,65 Prozent höher auf 13.152 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit einem Monat. Kurz nach dem Handelsbeginn dürften sich die Blicke der Börsianer auf den Ifo-Geschäftsklimaindex richten. Dieser könnte für den Monat August laut Analyst Christoph Balz von der Commerzbank erneut deutlich zugelegt haben. Auch die zuletzt besonders im Fokus stehende Beurteilung der aktuellen Lage dürfte sich aufhellen.

USA: – GEWINNE – Hoffnungen auf erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten bei Corona-Infektionen haben den US-Börsen zum Wochenstart weiteren Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag auf den höchsten Stand seit Ende Februar, als der Corona-Börsencrash begonnen hatte. Er schloss mit plus 1,35 Prozent auf 28.308,46 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,00 Prozent auf 3.431,28 Punkte hoch, womit er nur knapp unter seinem kurz vor Börsenschluss erreichten Rekordhoch blieb.

ASIEN: – GEMISCHT – Die großen Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,4 Prozent zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,2 Prozent, während der Hang Sengin Hongkong um 0,8 Prozent fiel.

DAX 13066,54 2,36%

XDAX 13077,71 2,23%

EuroSTOXX 50 3331,74 2,21%

Stoxx50 3008,30 1,67%

DJIA 28308,46 1,35%

S&P 500 3431,28 1%

NASDAQ 100 11626,17 0,61%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,82 -0,05%

DEVISEN: – EURO WIEDER ÜBER 1,18 $ – Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern habe eine Dollarschwäche der Gemeinschaftswährung im Gegenzug etwas Auftrieb verliehen. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1810 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch unter 1,18 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1847 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten herrschte am Morgen eine allgemein freundliche Stimmung, nachdem die Spannungen zwischen den USA und China zuletzt nachgelassen hatten. Der als weltweite Reservewährung geschätzte Dollar geriet daraufhin etwas unter Druck. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt wollen an der Umsetzung eines Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelsstreits festhalten.

Im weiteren Handelsverlauf dürften am Devisenmarkt Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken. Am Vormittag könnte das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland für neue Impulse sorgen. Am Markt wird mit einer weiteren Stimmungsaufhellung in den deutschen Unternehmen gerechnet.

Euro/USD 1,1807 0,16%

USD/Yen 105,99 0,02%

Euro/Yen 125,15 0,19%

ROHÖL: – KAUM BEWEGUNG – Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,20 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um elf Cent auf 42,51 Dollar.

Damit bewegen sich die Ölpreise seit Beginn der Woche weiter in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Ein tropischer Wirbelsturm, der Förderanlagen im Golf von Mexiko bedroht, wurde zuletzt als weniger gefährlich eingeschätzt. Allerdings bewegt sich auch ein zweiter Wirbelsturm auf die Ölplattformen vor der Südküste der USA zu, die seit dem Wochenende vorsorglich zum Teil stillgelegt sind.

Nach Einschätzung von Experten ist derzeit nur ein vergleichsweise kleiner Teil der amerikanischen Ölproduktion durch die anrückenden Wirbelstürme bedroht.

Brent 45,16 +0,03 USD

WTI 42,48 -0,14 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 39,50 (35,50) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 7 (7,40) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT SILTRONIC AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 100 (90) EUR

– HÄNDLER: CREDIT SUISSE HEBT SILTRONIC AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL)

– JPMORGAN HEBT TELIA AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 35 (33) SEK

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: TX Group, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: SPS, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 34. Kalenderwoche

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen

DEU: BASF Pk zum Thema Innovation und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

USA: Nordstrom, Q2-Zahlen

USA: Urban Outfitters, Q2-Zahlen

IRL: Medtronic, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung) und Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2020

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 06/20

08:30 CHE: BFS Beschäftigungsbarometer Q2/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 06/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 07/20

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 08/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 08/20

15:00 USA: FHFA-Index 06/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/20

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 AUT: Treffen der deutschsprachigen Finanzminister in Wien. Bei dem jährlichen informellen Arbeitstreffen trifft Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf seine Kollegen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.

11:00 DEU: Europäische Unternehmen mit starkem Deutschlandbezug zu langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie – Forderungen an die Bundesregierung mit Michael Schmidt, Präsident der British Chamber of Commerce in Germany (BCCG), und Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

14:00 DEU: Pk von Verdi und dbb beamtenbund zur Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Gewerkschaften präsentieren ihre Forderungen zum künftigen Einkommen etwa bei Müllabfuhr, Kita-Erziehern oder auf Rathäusern – die Tarifrunde beginnt am 1. September in Potsdam.

DEU: Bundesvorstandssitzung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2. Schätzung Q2

Quartalsvergleich -10,1 -10,1*

Jahresvergleich

Unbereinigt -11,7 -11,7*

Bereinigt -11,7 -11,7*

10.00 Uhr

Deutschland

Ifo-Geschäftsklima August (Punkte)

Geschäftsklima 92,1 90,5

Erwartungen 98,0 97,0

Aktuelle Lage 86,2 84,5

15.00 Uhr

Belgien

Geschäftsklima

August (Punkte) -11,8 -13,9

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

15.00 Uhr

FHFA-Hauspreisindex, Juni

Monatsvergleich +0,3 -0,3

Jahresvergleich —- +4,9

Case-Shiller-Hauspreisindex, Juni

Monatsvergleich +0,10 +0,04

Jahresvergleich +3,6 +3,7

16.00 Uhr

Verbrauchervertrauen Conf. Board, Aug 93,0 92,6 (in Pkt)

Neubauverkäufe, Juli

Monatsvergleich +1,8 +13,8

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com