Vorbörse: Wall Street weiter oben auf – Dax verschnauft wohl ein wenig

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE – Nach dem Vortagessprung des Dax auf ein Hoch seit dem Corona-Crash dürften es die Anleger am Donnerstag erst einmal ruhig angehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 12.828 Punkte und damit 0,8 Prozent unter dem Vortagesschluss. Zur Wochenmitte hatte der deutsche Leitindex den Widerstand um die 12.850 Punkte überwunden und war nur knapp an der Marke von 13.000 Punkten gescheitert. Am Donnerstag muss sich nun zeigen, ob der ehemalige Widerstand als Unterstützung dienen kann. Die Vorgaben aus Übersee belasten aber erst einmal. An der Wall Street fiel der Dow-Future seit dem Handelsschluss an den US-Börsen noch etwas weiter zurück und an den wichtigsten Börsen Asiens ging es am Donnerstag abwärts. So erholte sich Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal zwar stärker als gedacht vom Corona-Einbruch, die jüngsten Einzelhandelszahlen fielen allerdings ein Stück weit schlechter aus als von Experten erwartet.

USA: – GEWINNE – Neu aufkeimende Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hat der Wall Street weiteren Auftrieb gegeben. Wie schon am Vortag zogen auch am Mittwoch die Standardwerte stärker an als die Technologieaktien. Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der Biotech-Firma Moderna zeigt einer Studie zufolge nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten die Probanden Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, teilte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten mit. Der Impfstoff soll bereits ab Ende Juli an rund 30.000 Probanden getestet werden.

ASIEN: – VERLUSTE – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. Auf der Stimmung lasteten die Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und China sowie eher durchwachsene chinesische Konjunkturdaten. So hatte sich zwar die chinesische Wirtschaft im zweiten Qartal stärker von der Corona-Krise erholt als gedacht, die jüngsten Einzelhandelsdaten aus dem Land fielen indes schwächer aus als gedacht. In China sank der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 1,78 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong gab um 1,25 Prozent nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 0,71 Prozent.

Werbung Knock-Outs zum Ölpreis Brent Kurserwartung Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 12930,98 1,84%

XDAX 12910,11 1,11%

EuroSTOXX 50 3378,21 1,71%

Stoxx50 3088,59 1,69%

DJIA 26870,10 0,85%

S&P 500 3226,56 0,91%

NASDAQ 100 10701,68 0,11%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,14 +0,05%

DEVISEN: – RUHIG VOR EZB-ENTSCHEID – Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig bewegt und knapp über 1,14 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1407 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1444 Dollar festgesetzt.

Damit konnte der Euro seine deutlichen Kursgewinne der vergangenen Handelstage vorerst halten. Die Gemeinschaftswährung hatte von einer Dollar-Schwäche profitiert und erreichte zur Wochenmitte zeitweise den höchsten Kurs seit März. Belastet wurde der Dollar unter anderem durch die jüngste Zuspitzung der Corona-Krise in den USA.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf geldpolitische Beschlüsse der EZB, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank ihre Corona-Krisenpolitik aus Nullzins, Wertpapierkäufen und Langfristkrediten im Wesentlichen bestätigen dürfte. Denkbar halten einige Fachleute allenfalls Erleichterungen für die unter der Null- und Negativzinspolitik leidenden Banken.

Euro/USD 1,1406 -0,05%

USD/Yen 106,88 -0,05%

Euro/Yen 121,90 -0,11%

ROHÖL: – RÜCKSCHLAG – Nach zuletzt deutlichen Gewinnen sind die Ölpreise am Donnerstag gesunken. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Preise unter anderem durch die Ankündigung des Verbunds Opec+ belastet, die Tagesförderung ab August um etwa zwei Millionen Barrel anzuheben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,47 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 42 Cent auf 40,78 Dollar.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die in der Opec+ zusammengefassten Staaten der Opec und anderer Förderländer darunter Russland eine zuvor beschlossene Drosselung der Fördermenge ein Stück weit zurücknehmen. In der Corona-Krise hatten die Staaten der Opec+ ihre Produktion stärker heruntergefahren, weil die Ölnachfrage erheblich zurückgegangen war.

Eine unerwartet kräftige konjunkturelle Erholung in China konnte den Ölpreisen am Morgen keinen Auftrieb verleihen. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt war die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 3,2 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, während Analysten nur einen Zuwachs um 2,4 Prozent erwartet hatten. Allerdings verwiesen Marktbeobachter auf Meldungen, wonach Chinas Ölkäufe auf dem Weltmarkt zuletzt in Stocken geraten seien. Nachdem die Ölimporte im Juni noch stark gewesen waren, habe sich das Kaufinteresse in den vergangenen Wochen spürbar abgeschwächt.

Brent 43,54 -0,25 USD

WTI 40,88 -0,32 USD

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 204 (200) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 126,20 (120) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 60 (55) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 247 (244) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 41,50 (28) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 131 (126) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 82 (55) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 53 (47) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 41 (42) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 175 (165) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 160 (155) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 275 (230) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR ZOOPLUS AUF 200 (170) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 139 (128) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 34,5 (35,6) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FLATEX AUF 54 (43) EUR – ‚BUY‘

– MAINFIRST SENKT GERRESHEIMER AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 103 (95) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EXXONMOBIL AUF 42 (38) USD – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CHEVRON CORPORATION AUF 108 (100) USD – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 230 (215) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 225 (195) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 920 (650) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 85 (50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 25,90 (26) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GENERALI AUF 14,20 (15) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ENGIE AUF 13 (13,10) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT BP AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 350 (320) PENCE

– JEFFERIES HEBT REPSOL AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 10,10 (7,45) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 9 (8,05) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 1360 (1150) PENCE – ‚HOLD‘

– JEFFERIES NIMMT TOTAL SA MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 44 EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 375 (345) CHF – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Zalando, Q2 Trading Update (Call 7.15 h)

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q2 Production Report

08:00 GBR: Easyjet, Q3 Trading Update

08:00 FRA: PSA, Absatzzahlen 1. Halbjahr 2020

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:15 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Telenor, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 06/20

04:00 CHN: BIP Q2/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/20

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 06/20

08:00 EUR: Acea Pkw-Neuzulassungen 06/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 05/20

10:00 DEU: Allianz, Pressegespräch (online) zu Konjunkturausblick 2020/2021 mit Chefvolkswirt Ludovic Subran

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/20

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pk 14.30 h

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/20

14:30 USA: Philly Fed Index 07/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 07/20

16:00 USA: Lagerbestände 05/20

17:00 USA: Fed-Präsident von Chicago, Charles Evans, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage des Datenaktivisten Schrems gegen Facebook

09:30 LUX: EuGH-Urteile zu Geldstrafen gegen gegen Irland und Rumänien, die die EU-Kommission beim EuGH beantragt hat

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Glyphosat

09:30 EUR: Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den Gesundheitsministern aus Portugal und Slowenien, Marta Temido und Tomaz Gantar

Themen: sichere Arzneimittelversorgung in der EU, Ausblick auf Schaffung eines europäischen Gesundheitsdatenraumes

+ 1245 gemeinsame Statements

10:30 DEU: Pk Allianz pro Schiene zu Pro-Kopf-Investitionen im europa?ischen Schienenverkehr

11:00 DEU: Digitale Pk – OECD-FAO-Landwirtschaftsausblick 2020-2029

DEU: Vorstellung des Programms der deutschen EU-Ratspräsidentschaft durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

+ 0900 im Ausschuss für Industrie, Telekommunikation, Forschung und Energie

+ 1345 im Ausschuss für Regionalpolitik

USA: US-Präsident Trump hält eine Rede zum Thema „Rolling Back Regulations to Help All Americans“

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI Juni

Monatsvergleich -0,1 -0,1*

Jahresvergleich +0,1 +0,1*

11.00 Uhr

Eurozone

Handelsbilanz Mai (Mrd Euro)

Saisonbereinigt +4,5 +1,2

unbereinigt — +2,9

13.45 Uhr

Eurozone

EZB-Zinsentscheidung

Hauptrefinanzierungssatz 0,00 0,00

Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 0,25

Einlagenfazilität -0,50 -0,50

(Pk ab 14.30 Uhr)

VEREINIGTES KÖNIGREICH

08.00 Uhr

Arbeitsmarktbericht

Arbeitslosenquote, Mai 4,2 3,9

USA

14.30 Uhr

Einzelhandelsumsatz, Juni

Monatsvergleich +5,0 +17,7 ex Autos

Monatsvergleich +5,0 +12,4

Unternehmensstimmung

Philadelphia Fed-Index, Juli 20,0 27,5 (in Pkt.)

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 1250 1314 (in Tsd.)

16.00 Uhr

Lagerbestände, Mai

Monatsvergleich -2,3 -1,3

NAHB Hauspreis-Index, Juli 61 58 (in Pkt.)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shuterstock.com