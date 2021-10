Vorbörse: Wall Street wieder im grünen Terrain – Dax tiefer erwartet – Ölpreise treten auf der Stelle

DEUTSCHLAND: – MODERATE VERLUSTE – Nach rund einem Prozent Zuwachs im bisherigen Wochenverlauf dürfte der Dax am Freitag etwas schwächer starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 15.648 Punkte. Er kommt damit auf dem höchsten Niveau seit einem Monat zunächst nicht weiter. „Amazon und Apple sind die gefürchtete Belastung aus der Berichtssaison, die das Potenzial hat, den Markt deutlich einzubremsen“, kommentierte der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Für beide Anlegerlieblinge ging es nach ihren Quartalsberichten nachbörslich bergab. Apple kosteten insbesondere die Engpässe in der Chip-Versorgung Milliarden. Amazon wuchs weniger als gedacht und sendete auch für das so wichtige Weihnachtsgeschäft eher maue Signale. Die Enttäuschungen bei diesen „US Big Techs“ machten einen neuen Anlauf auf das zuletzt wieder ins Visier gerückte Rekordhoch bei 16 030 Punkten „weder wahrscheinlich noch einfach“, so Altmann weiter. Gute Nachrichten sieht er dagegen aus China: Nachdem der massiv verschuldete Immobilienkonzern Evergrande Zinszahlungsverpflichtungen nachkam, sei eine ungeordnete Pleite immer unwahrscheinlicher.

USA: – GEWINNE – Die New Yorker Börsen haben nach den Vortagesverlusten wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Quartalsberichte machten am Donnerstag wieder vornehmlich positive Schlagzeilen. Für die Nasdaq-Indizes bedeuteten die Kursgewinne erneute Rekorde, bei den anderen Kursbarometern wie dem Dow Jones Industrial reichte es aber nicht für höhere Bestmarken. Der Leitindex rückte um 0,68 Prozent auf 35 730,48 Punkte vor. Sein jüngstes Rekordhoch liegt bei knapp 35 893 Zählern. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,98 Prozent auf 4596,42 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,15 Prozent auf 15 778,16 Punkte vor,

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Insgesamt hielten sich die Anleger nach mit Enttäuschung auf aufgenommenen Zahlen der Tech-Riesen Amazon und Apple eher zurück. Dass der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande offenbar eine Zinszahlung auf Anleihen leistete, hellte die Stimmung nur teilweise auf. Der japanische Leitindex Nikkei-225 hielt sich zuletzt mit einem Miniplus stabil. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 0,4 Prozent, während es in Hongkong für den Hang Seng um 0,5 Prozent bergab ging.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,52 -0,20%

DEVISEN: – GEWINNE FAST WIEDER WEG – Der Euro hat am Freitag einen Teil seiner deutlichen Kursgewinne vom Vortag abgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1665 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich niedriger auf 1,1593 Dollar festgesetzt.

Auftrieb hat der Euro zuletzt durch Äußerungen aus der EZB erhalten. Notenbankpräsidentin Christine Lagarde war es am Donnerstag nach der Zinssitzung nicht gelungen, den Inflations- und Zinserwartungen an den Finanzmärkten entgegenzutreten. „Der Markt glaubt schlicht und ergreifend nicht an den sich deutlich abschwächenden Inflationstrend, welchen die EZB prognostiziert“, erklärte Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen.

Zum Wochenausklang sehen sich Analysten und Anleger mit einer hohen Anzahl an Konjunkturdaten konfrontiert. Veröffentlicht werden unter anderem Wachstums- und Inflationsdaten aus der Eurozone. In den USA steht etwa der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsindikator PCE auf dem Programm.

Euro/USD 1,1667 -0,12%

USD/Yen 113,64 0,06%

Euro/Yen 132,59 -0,06%

ROHÖL: – RUHE – Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,46 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte auf 82,82 Dollar.

Zuletzt haben sich die Erdölpreise etwas von ihren unlängst markierten Mehrjahreshochs entfernt. Marktbeobachter nennen einige Gründe für die Preisabschläge, darunter die Hoffnung auf baldige Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Erfolge in dieser Richtung könnten zum Wegfall von US-Sanktionen führen, die auch den iranischen Ölexport betreffen. Dies wiederum würde das derzeit knappe Ölangebot erhöhen.

Brent 84,56 +0,24 USD

WTI 82,88 +0,07 USD

onvista Mahlzeit: Dax wartet auf EZB – Shell, VW, Nokia und Enphase Energy hebt richtig ab

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 100 (95) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 109 (114) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 73 (80) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 360 (356) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 101 (110) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 25 (60) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AMAZON AUF 4100 (4250) USD – ‚BUY‘

– STIFEL SENKT STARBUCKS AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 71 (70) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 50 (45) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 1225 (1200) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT TELECOM ITALIA AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OW) – ZIEL 0,35 (0,46) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 1030 (980) PENCE – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 13,00 (12,50) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 80 (82) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 57 (55) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2500 (2450) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 27 (26) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 40,50 (36,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 62 (60) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 28 (30) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HSBC SENKT CNP ASSURANCES AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– HSBC SENKT TELENET AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– JEFFERIES HEBT TAKEDA PHARMA AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– JEFFERIES SENKT JERONIMO MARTINS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 20 (17,50) EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 71 (73) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 43 (37) EUR – ‚NEUTRAL‘

– SOCGEN HEBT SCOR AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 32,50 (26) EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 41,50 (37,90) EUR – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Daimler, Q3-Zahlen (Analysten-Call 8.00 h, Pressecall 9.10 h)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Voltabox, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:25 CHE: SNB, Q3-Zahlen

07:35 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

08:00 CHE: Glencore, Q3 Production Report

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q3-Umsatz

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

08:45 DEU: PSI Software, Q3-Zahlen

12:30 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

12:55 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen

13:30 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Börse: Außerplanmäßige Wechsel in DAX, MDAX und SDAX werden wirksam:

DAX rein: Beiersdorf / raus: Deutsche Wohnen

MDax rein: Talanx / raus: Beiersdorf

SDax rein: Basler / raus: Talanx

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/21

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 09/21

01:50 JPN: Industrieproduktion 09/21 (vorläufig)

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 09/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 09/21

07:30 FRA: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

09:00 CZE: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/21

09:00 AUT: BIP Q3/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/21

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 10/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

10:00 DEU: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 09/21

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 10/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/21 (endgültig)

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 09/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 09/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Slowakei

EUR: Moody’s Ratingergebnis Norwegen, Polen

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

07.30 Uhr

Frankreich

BIP, Q3

Quartalsvergleich +2,2 +1,1

Jahresvergleich +2,4 +18,7

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI Oktober

Monatsvergleich +0,3 -0,2

Jahresvergleich +3,1 +2,7

09.00 Uhr

Spanien

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Quartalsvergleich +2,9 +1,1

Jahresvergleich +3,9 +17,5

10.00 Uhr

Deutschland

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q3

Quartalsvergleich +2,2 +1,6

Jahresvergleich

unbereinigt +2,6 +9,8

bereinigt +2,5 +9,4

10.00

Italien

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q3

Quartalsvergleich +2,0 +2,7

Jahresvergleich +3,0 +17,3

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise Oktober

Monatsvergleich +0,5 +0,5

Jahresvergleich +3,7 +3,4

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q3

Quartalsvergleich +2,1 +2,2

Jahresvergleich +3,5 +14,3

Italien

Verbraucherpreise HVPI Oktober

Monatsvergleich +0,8 +1,3

Jahresvergleich +3,2 +2,9

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Private Einkommen, September

Monatsvergleich -0,3 +0,2

Konsumausgaben, September

Monatsvergleich +0,6 +0,8

PCE-Deflator, September

Jahresvergleich +4,4 +4,3

Kernrate +3,7 +3,6

15.45 Uhr

Einkaufsmanagerstimmung

Chicago-PMI, Oktober 63,5 64,7 (in Pkt.)

16.00 Uhr

Konsumlaune

Uni Michigan, Oktober 71,4 71,4 (in Pkt.)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock.com