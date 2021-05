Vorbörse: Wall Street wirkt müde – Dax könnte Allzeithoch in Angriff nehmen

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Der Dax dürfte am Mittwoch auf seinen Vortagesrekord zusteuern. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn rund ein halbes Prozent im Plus auf 15 540 Punkte. Von der Wall Street kommt nach ruhigem Handel kaum Rückenwind. Die Anleger in Japan und China störte dies am Morgen jedoch nicht und es gab leichte Gewinne. Tags zuvor hatte sich der Dax zunächst schwungvoll aus dem Pfingstwochenende zurückgemeldet und schnell einen Höchststand von 15 568 Punkten erreicht. Es fehlten dann jedoch die Anschlusskäufe und letztlich schmolzen die Kursgewinne sogar großteils zusammen. Nun nehmen die Bullen noch einmal einen Anlauf, um einen Fehlausbruch an der Hürde von 15 500 Punkte zu vermeiden. Bereits zweimal, Mitte April und in der Vorwoche, war der Dax hier nicht weitergekommen.

USA: – KRAFTLOS – Das Thema Inflation hat die Anleger am US-Aktienmarkt am Dienstag weiter beschäftigt. Die Stimmung pendelte zwischen Zuversicht nach den jüngsten Aussagen von US-Notenbankern und Skepsis angesichts aktueller Konjunkturdaten. Die Gewinne zum Handelsauftakt bröckelten bei den wichtigen Indizes mehrheitlich komplett ab. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit minus 0,24 Prozent auf 34 312,46 Punkte letztlich knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,21 Prozent auf 4188,13 Zähler nach. Der Nasdaq 100 hielt sich indes mit 0,12 Prozent im Plus bei 13 657,73 Zählern.

ASIEN: – STABIL – Die Börsen Asiens haben am Mittwoch überwiegend moderat zugelegt. Die Anleger setzen weiterhin darauf, dass der aktuelle Inflationsanstieg nur vorübergehend ist und die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel daher nicht zu sehr und zu schnell anzieht. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,3 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen war kaum verändert und in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent nach oben. In Südkorea hielt sich der Kospi knapp in der Gewinnzone, während es in Australien ein klein wenig nach unten ging.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,80 -0,06%

DEVISEN: – RUHE – Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2260 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2264 Dollar festgesetzt.

Damit konnte der Euro seine Kursgewinne vom Vortag halten, als die Gemeinschaftswährung von einer allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten mit nach oben gezogen wurde. Gestützt wurde der Euro am Morgen auch von einer allgemeinen Dollar-Schwäche. Die US-Währung notierte am Morgen im Handel mit nahezu allen wichtigen Devisen schwächer.

Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Euro/USD 1,2261 +0,08%

USD/Yen 108,77 +0,00%

Euro/Yen 133,35 +0,07%

Bitcoin in USD 39400 +2,61%

ROHÖL: – AUF DER STELLE – Die Ölpreise haben sich am Mittwoch kaum verändert. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,71 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen leicht um fünf Cent auf 66,02 Dollar.

Damit hat sich der deutliche Anstieg der Ölpreise in den vergangenen Handelstagen vorerst nicht fortgesetzt. Seit dem vergangenen Freitag ist der Preis für US-Öl um etwa sieben Prozent und der Preis für Nordsee-Öl um rund sechs Prozent gestiegen. Treiber waren Meldungen über sinkende Öl- und Treibstoffreserven.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern spielt die Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl und Benzin in den USA derzeit eine wichtige Rolle. In der größten Volkswirtschaft der Welt kommt es in den Sommermonaten in der Regel zu einem Anstieg der Nachfrage. Hintergrund ist eine verstärkte Reisetätigkeit in der Ferienzeit.

Brent 68,62 -0,03 USD

WTI 65,94 -0,13 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 149 (127) EUR – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 28,10 (27,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 154 (132) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 125 (123) EUR – ‚NEUTRAL‘

– BERENBERG SENKT DANONE AUF ‚SELL‘ (HOLD) – ZIEL 55 (60) EUR

– BERENBERG SENKT ILIAD AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 155 (185) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FORTUM OYJ AUF 22,40 (19) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HSBC HEBT FLUTTER AUF ‚HOLD‘ (REDUCE) – ZIEL 14000 PENCE

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 15,8 (16,3) EUR – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

09:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: 1&1 Drillisch, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung (online)

10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Vorwerk, Jahres-Pk (online)

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung (online)

14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung (online)

16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung (online)

17:00 USA: PayPal, Hauptversammlung (online)

17:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung (online)

18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung (online)

19:00 USA: Facebook, Hauptversammlung (online)

22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q1-Zahlen

GBR: Shell, Investor Day

USA: Ford Motor, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 03/21 (vorläufig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 04/21

08:00 DEU: Destatis: Preise für Benzin, Dieselkraftstoffe und Rohöl sowie Importe von Rohöl, Januar 2020 bis April 2021

08:45 FRA: Geschäftsklima 05/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/21 und Q1/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2,5 Mrd EUR

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 EUR: Videokonferenz der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD) zu Ergebnissen des EU-Gipfels am 24. und 25. Mai. Thema sind u.a. der Kampf gegen Covid-19, der Klimawandel und die EU-Beziehungen zu Russland.

09:00 DEU: STRATEGY DAY des Handelsblatt Wasserstoff-Gipfels (bis 27.5.) unter anderem mit BDI-Präsident Russwurm (9 Uhr); Siemens-Energy-Chef Bruch (9.45), BASF-Chef Martin Brudermüller (10.05), BP-Europe-Chef Langhoff (10.25)

10:30 DEU: Ratingagentur Assekurata: Web-Pk zum Marktausblick Schaden- und Unfallversicherung

10:30 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt drei Klagen über Dieselfahrverbote in Hamburg, Kiel und Ludwigsburg

DEU: Digitaler 9. Innovationstag des Bundesarbeitsministeriums „Weiterbildungsrepublik. Qualifiziert für morgen“

+ 10.45 Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

12:00 EUR: EU-Kommission stellt überarbeiteten Verhaltenskodex gegen Desinformation im Internet vor. Pk mit Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova und EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton.

14:30 DEU: Online-Veranstaltung des Tagesspiegels zu „Die Gesundheitswirtschaft der Region in Krisenzeiten: Chancen, Herausforderungen, Erkenntnisse“

15:00 DEU: Urteil im Klima-Prozess gegen Shell. Umweltschützer hatten den Öl-Konzern verklagt, um eine erhebliche Reduzierung des CO2-Ausstosses zu erreichen.

EUR: EU-Ratstreffen Landwirtschaft zur EU-Agrarreform

GBR: Boris Johnsons ehemaliger Berater Dominic Cummings äußert sich zur Pandemie-Bewältigung der britischen Regierung, London

SYR: Präsidentschaftswahl in Syrien

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Geschäftsklima Mai (Punkte) 98 95

Frankreich

Verbrauchervertrauen Mai (Punkte) 97 94

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

