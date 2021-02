Vorbörse: Wall Street zieht wieder an – Dax will auch weiter hoch – Euro und Ölpreis legen zu

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE – Nach dem starken Wochenauftakt dürfte die Erholung des Dax am Dienstag weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 13 704 Punkte. Der Index ist damit auf dem Weg zurück in positives Jahresterrain, das er bei 13 718 Zählern erreichen würde. Zuvor war die Stimmung auch an den US-Börsen und in Asien positiv. Die Turbulenzen, die in der Vorwoche vom Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern und privaten Anlegern ausgelöst wurden, traten etwas in den Hintergrund. Beobachtern zufolge gehen die Märkte nun wieder zum Normalprogramm über. Das heißt unter anderem, dass wieder Themen wie die Corona-Lage, Konjunkturhilfen und die angelaufene Berichtssaison in den Mittelpunkt rücken.

USA: – DEUTLICH ERHOLT – Von der jüngsten Verunsicherung wegen des Wettstreits zwischen privaten Spekulanten und Hedgefonds ist am New Yorker Aktienmarkt am Montag nicht mehr viel zu spüren gewesen. Nach den kräftigen Verlusten in der Vorwoche erholten sich die US-Börsen am Montag schnell. Besonders deutlich fiel der Gewinn für den technologielastigen Nasdaq 100 aus mit plus 2,50 Prozent auf 13.248,90 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,76 Prozent auf 30.211,91 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,61 Prozent auf 3.773,86 Punkte hoch.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag die Erholung vom Wochenstart fortgesetzt. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 ein Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 1,2 Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,6 Prozent. Auch in den Vereinigten Staaten hatte sich die Stimmung an den Aktienmärkten zuletzt aufgehellt.

DAX 13622,02 +1,41%

XDAX 13661,67 +1,79%

EuroSTOXX 50 3530,85 +1,42%

Stoxx50 3110,91 +1,16%

DJIA 30211,91 +0,76%

S&P 500 3773,86 +1,61%

NASDAQ 100 13248,900 +2,50%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,12 -0,05%

DEVISEN: – DOLLAR GIBT NACH – Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Die Gemeinschaftswährung erholte sich damit etwas vom schwachen Wochenauftakt. Im frühen Handel wurde sie bei 1,2076 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend zeitweise bis auf 1,2056 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs des Euro zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2084 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen am Morgen von einer breitangelegten Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Fortschritte bei Corona-Impfungen in den USA sorgten für eine allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Dies bremste die Nachfrage nach dem Dollar als Weltreservewährung.

Wenig verändert hielt sich am Morgen der Kurs des australischen Dollar nach geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank des Landes. Die Zentralbank hat den Leitzins am frühen Morgen wie von Analysten erwartet unverändert belassen. Allerdings wurde das Kaufprogramm von Anleihen zur Stützung der australischen Wirtschaft um weitere 100 Milliarden australische Dollar (etwa 63 Mrd Euro) ausgeweitet.

Euro/USD 1,20743 +0,15%

USD/Yen 104,9665 +0,01%

Euro/Yen 126,7410 +0,16%

ROHÖL: – AUFWÄRTS – Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben damit die Bewegung vom Wochenauftakt fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 56,89 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 57 Cent auf 54,12 Dollar. Seit Beginn der Handelswoche ist der Preis für US-Öl damit mehr als vier Prozent gestiegen.

Marktbeobachter verwiesen auf eine zuletzt allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten, die am Morgen auch den Ölpreisen Auftrieb verlieh. Mit der stärkeren Risikofreude sank darüber hinaus die Nachfrage nach dem Dollar, was den Kurs der Weltreservewährung am Morgen belastete. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in der amerikanischen Währung gehandelt wird, macht eine Dollar-Schwäche den Rohstoff in Ländern außerhalb des Dollarraums günstiger und stärkt somit die Nachfrage.

Darüber hinaus stützte eine Nachfrageprognose des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco die Ölpreise. Die größte Erdölgesellschaft der Welt geht davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Rohöl noch im Verlauf des Jahres wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen dürfte.

Brent 56,90 +0,55 USD

WTI 54,10 +0,56 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 85 (88) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 52 (54) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 55 (51) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,60 (4) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 165 (160) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR COMPUGROUP AUF 80 (74) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 135 (125) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 50 (45) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 35 (28) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– MORGAN STANLEY HEBT AIRBUS AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 112 (73) EUR

– STIFEL EUROPE HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 31 (26) EUR – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT DELL AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 96 (68) USD

– BARCLAYS NIMMT LONDON STOCK EXCHANGE MIT ‚OVERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 11000 P

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 154 (155) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4 (4,10) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG STARTET KERING MIT ‚BUY‘ – ZIEL 665 EUR

– BERENBERG STARTET LVMH MIT ‚BUY‘ – ZIEL 575 EUR

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 3,90 (3,85) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BT GROUP AUF 190 (185) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT SANDVIK AB AUF ‚SELL‘ (BUY) – ZIEL 179 SEK

– GOLDMAN STARTET STELLANTIS MIT ‚BUY‘ – ZIEL 18 EUR

– JEFFERIES HEBT STORA ENSO AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 17,17 (16,65) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KONE AUF 53 (45,20) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3200 (3300) CHF – ‚UNDERPERFORM‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 534 (472) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 6700 (6100) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 43 (41) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 152 (123) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 26,50 (28) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (vorläufig)

07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: KfW, Jahresauftakt-Pk

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

12:45 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

13:30 USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen

22:01 USA: Amazon, Q4-Zahlen

22:01 USA: Amgen, Q4-Zahlen

22:15 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novozymes, Jahreszahlen

ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

NOR: Telenor, Jahreszahlen

USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q4-Zahlen

USA: Eaton, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 01/21

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Fluggästen und Luftfracht von deutschen Flughäfen, Jahr 2020

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/21

09:00 CHN/DEU: Deutsche Handelskammer in China veröffentlicht Umfrage zum Geschäftsklima für deutsche Unternehmen in der zweitgrößten Volkswirtschaft

10:00 ITA: BIP Q4/20 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q4/20 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH urteilt zu EU-Vorschriften über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation und zur Marktmissbrauchsverordnung

09:30 DEU: Start der digitalen Konferenz „Europe 2021“ mit führenden Entscheidern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Bundesaußenminister Heiko Maas und der spanischen Wirtschaftsministerin Nadia Calviño.

10:00 DEU: Pk zur Vorstellung des Medienbarometers 2020/21 zu den Folgen der Corona-Pandemie für die Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft

14:00 DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Vertretern der Wohlfahrtsverbände, Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Wirtschaft, Vertretern aus der Bundespolitik, Sport, Wissenschaft , Kultur, NGOs und Migrantenorganisationen

16:30 DEU: Instagram-Live mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze und der Mehrweg-Initiative ReCup

DEU: Online: Erneuerbare-Energien-Konferenz der Energie-Agentur Aurora zu Wasserstoff, Green Deal, Dekarbonisierung – Chancen und Herausforderungen für die deutsche Energiewirtschaft

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI Januar

Monatsvergleich 0,0 +0,2

Jahresvergleich +0,5 0,0

10.00 Uhr

Italien

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q4

Quartalsvergleich -2,0 +15,9

Jahresvergleich -6,6 -5,0

11.00 Uhr

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt Q4

Quartalsvergleich -0,9 +12,5

Jahresvergleich -5,3 -4,3

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com