Vorbörse: Wall Street zittert vor großem Zinsschritt – Dax bibbert mit – Ölpreis fällt auch

DEUTSCHLAND: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE – Eine bislang erfreuliche Börsenwoche droht am Freitag mit Kursverlusten zu enden. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreisen lastet auf den Aktienmärkten. So kam es am Donnerstag an der Wall Street zu deutlichen Abgaben. Noch stärker verloren die zinssensiblen Technologiewerte.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 1,0 Prozent auf 15 334 Punkte. Damit zeichnet sich für den deutschen Leitindex auf Wochensicht noch ein Gewinn von rund 1,5 Prozent ab. Der EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen rund 1,1 Prozent tiefer erwartet.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen war tags zuvor erstmals seit Mitte 2019 wieder über die Marke von zwei Prozent gestiegen. Die hohe Teuerung in den USA treibt die Renditen an den Kapitalmärkten immer weiter nach oben. Damit verteuert sich die Refinanzierung von Unternehmen, die Profitabilität dürfte sinken.

„Steigende Zinsen und eine Abkühlung der von der Pandemie getriebenen Investitionen in Technologie werden das Aufwärtspotenzial der Tech-Aktien noch das ganze Jahr über in Grenzen halten“, schrieb Anlagestratege Peter Berezin vom Analysehaus BCA Research.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Siemens für Aufmerksamkeit sorgen. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere des Industriegüter- und Technologiekonzerns zuletzt um 3,0 Prozent. Ein Börsianer sprach von Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktien am Vortag mit plus 4,7 Prozent Dax-Spitzenreiter waren. Sie hatten von starken Quartalszahlen des Elektrotechnikkonzerns profitiert.

Die Titel von Carl Zeiss Meditec verloren auf Tradegate 4,0 Prozent. Der Medizintechnikkonzern steigerte den Umsatz im ersten Geschäftsquartal um rund 11 Prozent und den Auftragseingang um 24 Prozent. Weil das Unternehmen jedoch wie geplant mehr in Forschung und Entwicklung investierte und auch die Kosten im Vertrieb und Marketing anzogen, stieg der operative Gewinn (Ebit) nur leicht.

Die Anteilsscheine von Fraport büßten auf Tradegate 1,7 Prozent ein. Die Omikron-Welle des Coronavirus hat die Erholung des Passagierverkehrs am Frankfurter Flughafen zum Jahresstart zurückgeworfen. Der Flughafenbetreiber zählte an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz im Januar gut 52 Prozent weniger Passagiere als vor der Pandemie im Januar 2019. Im Dezember hatte der Rückgang im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit noch rund 44 Prozent betragen.

USA: – SCHWACH –Die gute Stimmung am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag neu aufgeflammten Inflationssorgen gewichen. Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im Januar auf hohem Niveau stärker als erwartet. Druck kam jedoch vor allem auf, nachdem James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis, sagte, er befürworte eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel kurz vor dem Handelsschluss auf 35 100 Punkte und damit auf sein Tagestief. Mit minus 1,47 Prozent auf 35 241,59 Punkte beendete er schließlich den Handel.

ASIEN: – VERLUSTE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang schwächer tendiert. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank am Freitag um 0,7 Prozent und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 0,6 Prozent ein. Die schwache Verfassung der US-Aktienmärkte drückte auch in Asien auf die Stimmung. In Japan wurde wegen eines Feiertages unterdessen nicht gehandelt.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,67 0,15%

DEVISEN: Der Euro ist am Freitag wieder unter 1,14 US-Dollar gerutscht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1380 US-Dollar und damit weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1439 Dollar festgesetzt.

Der Euro war bereits am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf unerwartet hohe US-Inflationsdaten unter Druck geraten und unter 1,14 Dollar gefallen, bevor er sich zwischenzeitlich erholte. Am Freitag gewann der Dollar gegenüber dem Euro wieder an Wert. Die Aussicht auf kräftig steigende Leitzinsen in den USA sorgten für deutlichen Druck an den Aktienmärkten.

Im Tagesverlauf richtet sich der Fokus unter andrem auf die zweite Schätzung zu den deutschen Verbraucherpreisen im Januar. Zudem blickten die Akteure gen USA, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thürigen. Am Nachmittag wird die Verbraucherumfrage der Universität von Michigan veröffentlicht. Diese sei eine der am meisten beachteten Stimmungsbarometer in den Vereinigten Staaten, denn erste Daten lägen bereits etwa zur Monatsmitte vor.

Euro/USD 1,1384 -0,41

USD/Yen 116,0980 0,04

Euro/Yen 132,1710 -0,37

ROHÖL: Die Ölpreise haben am Freitag nach ihren jüngsten Gewinnen wieder leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 90,63 US-Dollar. Das waren 78 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 89,30 Dollar. Damit steuern die Ölpreise auf den ersten Wochenverlust seit Mitte Dezember zu.

Im Blick bleiben die Verhandlungen zur Wiederbelebung der Wiener Nuklearvereinbarung über das iranische Atomprogramm von 2015. Viele diplomatische Bemühungen hätten zuletzt die Chance auf eine Einigung erhöht, sagten Börsianer. In diesem Fall könnte Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl exportieren, was die Preise entsprechend drücken dürfte.

Brent 90,83 -0,58 USD

WTI 89,49 -0,39 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 80 (153) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 1180 (1190) EUR – ‚BUY‘

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 120 (114) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 95 (160) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 107 (114) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– ODDO BHF STARTET PVA TEPLA MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 34 EUR

– UBS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 145 (153) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 65 (64) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 68 (64) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS HEBT ANTOFAGASTA AUF ‚OVERWEIGHT‘ (UW) – ZIEL 1600 (1145) PENCE

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 255 (243) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 70 (55) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 7,50 (8,50) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 235 (214) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 341 (360) EUR – ‚HOLD‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 123 (134) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 575 (535) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 230 (240) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4600 (4800) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR UNILEVER AUF 4300 (4400) PENCE – ‚KAUFEN‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 130 (125) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 425 (435) CHF – ‚BUY‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 43 (40) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 8,50 (9,30) CHF – ‚NEUTRAL‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 345 (360) CHF – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: EMS-Chemie, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 01/22

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Jahreszahlen

07:15 FRA: Rexel, Jahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Metro, Hauptversammlung (online)

12:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Mdax-Indexänderung: Daimler Truck rein und Alstria Office Reit raus

NOR: Schibsted, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 01/22

08:00 GBR: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: BIP 12/21

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/21 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/21

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 12/21

08:00 TUR: Leistungsbilanz 12/21

08:00 TUR: Industrieproduktion 12/21

08:30 CHE: Verbraucherpreise 01/22

10:00 FRA: IEA, Ölmarkt Monatsbericht

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/22 (vorläufig)

EUR: Moody’s Ratingergebnis Deutschland, Dänemark

EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland, Türkei, Luxemburg

EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Ungarn

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pk DIHK zu „DIHK-Konjunkturumfrage Jahresbeginn 2022

DEU: Bundesrat

+ mit Besuch und Rede Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

+ wichtigstes Thema: Nachtragshaushalt 2021

GBR: German Symposium der London School of Economics

+ 10.00 Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger

+ 13.00 Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert

+ 14.45 Bundesjustizminister Marco Buschmann

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie – Bundesverfassungsgericht trifft Eilentscheidung zu Teil-Impfpflicht

DEU: EU-Risikorat ESRB legt Bericht zu Verletzlichkeiten am Immobilienmarkt der Länder aus dem Europäischen Wirtschaftsraum vor

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise Januar

Monatsvergleich +4,9 +4,9*

Jahresvergleich +0,4 +0,4*

Verbraucherpreise HVPI Januar

Monatsvergleich +5,1 +5,1*

Jahresvergleich +0,9 +0,9*

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Industrieproduktion Dezember

Monatsvergleich -0,1 +1,0

Jahresvergleich +0,6 +0,1

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q4

Quartalsvergleich +1,1 +1,1

Jahresvergleich +6,4 +6,8

USA

16.00 Uhr

Konsumklima Uni Michigan, Feb 67,0 67,2 (in Pkt)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com