Vorbörse: Wall Street zittert vor schnelleren Kurs der Fed – Dax tiefer erwartet – Ölpreise steigen ganz leicht

DEUTSCHLAND: – WEITERE KURSVERLUSTE – Der Dax dürfte seine Vortagesverluste am Mittwoch zum Handelsstart ausweiten. Nach den jüngsten Aussagen seitens der US-Notenbank (Fed) mehrten sich laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners die Bedenken, dass die anstehende Verringerung der billionenschweren Bilanz der Fed noch nicht vollständig in den Kursen eingepreist sein könnte.

Knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax einen Abschlag von 0,5 Prozent auf 14 357 Punkte. Tags zuvor war der Leitindex kurzzeitig knapp über 14 600 Punkte geklettert, schaffte es aber letztlich mit leichten Verlusten nicht zurück über die 50-Tage-Linie. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zur Wochenmitte ähnlich wie der Dax etwas schwächer erwartet. Somit dürften die wichtigsten Indizes in Europa der Wall Street und auch den Börsen Asiens folgen, die ebenfalls nachgaben. In den USA war es am Dienstag besonders deutlich für die zum Wochenauftakt noch starken Technologiewerte abwärts gegangen. Der Auswahlindex Nasdaq 100 scheiterte erneut an der 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend anzeigt.

Als Auslöser der Börsenschwäche gelten unter Marktexperten Aussagen der stellvertretenden Fed-Vorsitzenden Lael Brainard. Sie signalisierte eine entschlossene Straffung der Geldpolitik, nannte die Verringerung des Inflationsdrucks „vorrangig“ und sprach von einer „Serie“ an Zinserhöhungen. Ab Mai wolle die Fed mit einer raschen Verringerung der Bilanzsumme beginnen. Dabei sieht sie Russlands Invasion in die Ukraine als ein „seismisches“ geopolitisches Risiko und eine menschliche Tragödie, die das Inflationsrisiko nach oben verschiebe. „Derzeit ist die Inflation viel zu hoch und unterliegt Aufwärtsrisiken“, sagte Brainard.

USA: – KURSVERLUSTE – Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation hat am Dienstag die konjunktursensiblen US-Technologiewerte auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex Dow Jones Industrial geriet weniger stark unter Druck. Die Erwartung weiterer Sanktionen des Westens gegen Russland sorgte ebenfalls für Verunsicherung. Der Dow schloss 0,80 Prozent tiefer bei 34 641,18 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 fiel um 1,26 Prozent auf 4525,12 Punkte. Nach den deutlichen Gewinnen zu Wochenbeginn sackte der technologielastige Nasdaq 100 nun um 2,24 Prozent auf 14 820,64 Punkte ab.

ASIEN: – SCHWACH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch schwächer tendiert. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um 1,6 Prozent. In Hongkong sank der Leitindikator Hang Seng nach der jüngsten Feiertagsruhe um 1,4 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 0,5 Prozent ein. Asiens Börsen folgten den schwachen Vorgaben aus den USA.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 157,27 -0,37%

DEVISEN: Der Euro hat am Mittwoch weiter bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0891 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor etwa einem Monat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0969 Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der Euro zuletzt durch den auf breiter Front aufwertenden Dollar. Die US-Währung profitierte von Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Fed-Direktorin Lael Brainard hatte sich am Vortag angesichts der hohen Inflation für eine rasche geldpolitische Normalisierung ausgesprochen. Brainards Worte haben Gewicht, sie ist die designierte Vizechefin der Fed. Der Dollar legte nach ihren Äußerungen zu, andere Währungen wie der Euro gaben nach.

Auch am Mittwoch dürfte die US-Geldpolitik eine große Rolle an den Finanzmärkten spielen. Am Abend veröffentlicht die Fed ihre Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung. Fachleute rechnen mit Hinweisen auf das Tempo der künftigen geldpolitischen Straffung. Im Mittelpunkt steht die erwartete Verringerung der billionenschweren Notenbankbilanz. Brainard sprach sich am Vortag für eine zügige Verringerung beginnend im Mai aus.

Euro/USD 1,0899 -0,05

USD/Yen 123,8405 0,19

Euro/Yen 134,9740 0,14

ROHÖL: Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst nur wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,96 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig auf 102,03 Dollar.

Nach teils starken Preisschwankungen in den vergangenen Wochen haben sich die Erdölpreise zuletzt etwas stabilisiert, allerdings auf hohem Niveau. Für Preisauftrieb sorgt der Krieg Russlands gegen die Ukraine und das dadurch stark eingetrübte politische Verhältnis Russlands mit dem Westen. Russland ist einer der weltgrößten Rohölförderer, der zurzeit jedoch große Probleme mit dem Verkauf seines Öls hat. Ein Grund ist die verhaltene Nachfrage aufgrund von Finanzsanktionen gegen Russland.

Für tendenzielle Belastung sorgte am Ölmarkt zuletzt der steigende Dollarkurs. Wechselkurseffekte spielen im Erdölhandel eine große Rolle, da der Rohstoff in Dollar gehandelt wird. Steigt der Dollarkurs, belastet das in der Regel die Nachfrage, da Erdöl für viele Interessenten außerhalb des Dollarraums dann rechnerisch teurer wird.

Brent 106,94 0,30 USD

WTI 101,97 0,01 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN——————————————————————————-

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 88 (75) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 7 (12) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 45 (38) EUR – ‚BUY‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 26,50 (26) EUR – ‚BUY‘

– DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT FRAPORT AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 49 (80) EUR

– HSBC SENKT STRÖER AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– RBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 175 (150) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EXXONMOBIL AUF 81 (66) USD – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 22 (20,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4000 (4600) PENCE – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT HOCHSCHILD MINING AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 160 (130) PENCE

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6700 (5700) PENCE – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT POLYMETAL AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 300 (500) PENCE

– CREDIT SUISSE HEBT CAMPARI AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 11,70 (9,50) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4700 (4500) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ALIBABA AUF 163 (179) USD – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE STARTET BASIC FIT MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 50 EUR

– CREDIT SUISSE STARTET TECHNOGYM MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 7,20 EUR

– JEFFERIES HEBT REPSOL AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 15 (12,30) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 17 (16,80) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2600 (2400) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT TOTALENERGIES AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 50 (57) EUR

– JPMORGAN SENKT KLEPIERRE AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 21 (20) EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 526 (520) CHF – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Q1-Umsatz und Hauptversammlung (online)

08:00 GBR: Imperial Brand, Pre Close Trading Update

09:30 CHE: UBS, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 02/22

10:00 DEU: Eckes-Granini Group, Jahres-Pk und Ausblick 2025 (online)

17:00 CHE: Vontobel, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung (online)

SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Notenbank, Zinsentscheid

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/22

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte) 01/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/22

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 03/22

16:00 USA: Anhörung US-Finanzministerin Janet Yellen im Ausschuss des Repräsentantenhauses

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 16.3.22

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) und der EU: „Ein EU-Finanzsystem für die Zukunft“ u.a. mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness.

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zu Energie, Verkehr und Logistik: Auswirkungen des Ukraine-Krieges

10:00 DEU: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): Vorstellung einer Stiftungslösung für Wirecard-Geschädigte (Präsenz und digital) u.a. mit DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler und dem Rechtsanwalt und DSW-Vizepräsidenten Klaus Nieding

DEU: Online-Pk Bundesverband Energiespeicher Systeme zur Veröffentlichung der Branchenzahlen 2021/2022

11:00 UKR/IRL: Der ukrainische Präsident Selenskyj hält eine (virtuelle) Rede im irischen Parlament

DEU: Bundestag

+ 13.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

EUR: Nato-Außenministertreffen (1. Tag.)

Thema sind u.a. die Planungen für eine verstärkte Abschreckung Russlands in Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Arbeiten an dem neuen strategischen Konzept der Nato

+ 14.00 Doorstep Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

+ 15.00 Ankunft der Minister

+ 17.55 Kurze Redebeiträge von US-Außenminister Antony Blinken und Stoltenberg

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Auftragseingang Industrie, Februar

Monatsvergleich -0,2 +1,8

Jahresvergleich +5,4 +7,3

11.00 Uhr

Eurozone

Erzeugerpreise, Februar

Monatsvergleich +1,2 +5,2

Jahresvergleich +31,7 +30,6

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

20.00 Uhr

Protokoll Zinssitzung der US-Notenbank Fed (Minutes)