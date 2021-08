Vorbörse: Wall Street zu Wochenanfang wieder in Rekordlaune – Dax will noch nicht mitspielen

DEUTSCHLAND: – LEICHTE VERLUSTE – Auf neue Höhenluft scheint der Dax auch heute keine Lust zu haben. Obwohl an der Wall Street erneut Rekorde gepurzelt sind, kommt der Dax wohl nicht aus dem Quark. Die Luft nach dem Sprung über 16.000 Punkte am Freitag scheint erst einmal raus. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex etwa eine Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 894 Punkten. In Asien überwogen am Morgen jedoch die Verluste. Am Nachmittag stehen mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion wichtige US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Abend könnten dann Aussagen des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell Hinweise geben zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der Wertpapierkäufe durch die Fed.

USA: – ERNEUT REKORDE – Trotz schwacher Konjunkturdaten haben die großen US-Aktienindizes am Montag erneut Rekordhochs erklommen. Erst in den letzten Handelsminuten schaffte es der Dow Jones Industrial auf ein weiteres Hoch und folgte damit dem marktbreiten S&P 500 . Die beiden Börsenbarometer setzten damit die Rekordjagd der vergangenen Woche fort. Der Dow stieg um 0,31 Prozent auf 35 625,40 Punkte und der S&P 500 rückte um 0,26 Prozent auf 4479,71 Zähler vor.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach dem schwachen Stsart in die Woche zuletzt um 0,14 Prozent zu. Der Hang Seng in Honkong büßte hingegen 0,68 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 0,39 Prozent. Robuste Konjunkturdaten halfen nicht. Die Corona-Lage mahnt weiter zur Vorsicht.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,81 0,05%

DEVISEN: – DOLLAR WIEDER STÄRKER – Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1769 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1772 Dollar festgesetzt.

Am Morgen zeigte sich am Devisenmarkt eine Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug etwas unter Druck setzte. Die Anleger mieden riskantere Anlagen, woraufhin der Dollar als Weltreservewährung profitierte und zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Kursverluste an asiatischen Aktienmärkten dämpften die Risikofreude der Anleger.

Im Tagesverlauf bleibt der Fokus auf die Kursentwicklung des Dollar gerichtet, der mit der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten neue Impulse bekommen dürfte. Auf dem Programm stehen am Nachmittag Zahlen zur Umsatzentwicklung im amerikanischen Einzelhandel und zur US-Industrieproduktion. Beiden Daten liefern neue Hinweise auf die amerikanische Konjunktur und werden an den Finanzmärkten stark beachtet.

Euro/USD 1,1769 -0,08

USD/Yen 109,3340 0,08

Euro/Yen 128,6770 0,00

ROHÖL: – RUHE – Die Ölpreise haben sich am Dienstag kaum bewegt und damit die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,50 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig um vier Cent auf 67,33 Dollar.

Zuvor waren die Ölpreise an drei Handelstagen in Folge gesunken. Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und damit verbundene Sorgen vor Einschränkungen der Mobilität zur Eindämmung der Pandemie hatten die Notierungen belastet. Marktbeobachter verwiesen außerdem auf eine Studie des US-Analysehauses Descartes Labs, wonach der Benzinverbrauch in den USA die dritte Woche in Folge gesunken sei, trotz der aktuellen Ferienzeit.

Unterdessen machte die US-Investmentbank Goldman Sachs deutlich, dass sie den jüngsten Dämpfer bei den Ölpreisen als vorübergehend ansieht. Die Experten von Goldman Sachs hielten an ihrer Prognose fest, dass die Ölpreise wegen eines zu geringen Angebots auf dem Weltmarkt steigen werden. Sie gehen davon aus, dass die Notierung für Brent-Öl im nächsten Quartal bis an die Marke von 80 Dollar je Barrel zulegen könnte.

Brent 69,54 0,03 USD

WTI 67,34 0,05 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 7,50 (6,50) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 59 (55) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STABILUS AUF 83 (77) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 55 (70) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 40 (36) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 50,50 (51,00) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 299 (293) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 963 (969) DKK – ‚NEUTRAL‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 62 (62,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 79 (81) CHF – ‚SELL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 130 (105) PENCE – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Ströer, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Zooplus, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: BHP, Jahreszahlen

DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

USA: Cree, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Handelsbilanz 06/21

08:00 DEU: Arbeitsmarktstatistik Q2/21

08:00 ROU: BIP Q2/21 (vorab)

09:00 HUN: BIP Q2/21 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q2/21 (vorab)

10:00 BGR: BIP Q2/21 (vorab)

11:00 EUR: Bauproduktion 06/21

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/21 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q2/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/21

15:15 USA: Industrieproduktion 07/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/21

16:00 USA: Lagerbestände 06/21

16:00 USA: NAHB-Index 08/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: PK zur WWF-Studie „Verpackungswende jetzt! So gelingt der Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffverpackungen in Deutschland“

12:30 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q2

Quartalsvergleich +2,0 +2,0*

Jahresvergleich +13,7 +13,7*

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

ILO-Arbeitslosenquote

Juni 3-Monatsdurchschnitt 4,8 4,8

USA

14.30 Uhr

Einzelhandelsumsatz, Juli

Monatsvergleich -0,2 +0,6 ex Autos

Monatsvergleich +0,2 +1,3

15.15 Uhr

Industrieproduktion, Juli

Monatsvergleich +0,5 +0,4

Kapazitätsauslastung 75,7 75,4

16.00 Uhr

NAHB Hauspreisindex, August 80 80 (in Pkt.)

