Vorbörse: Wochenende bringt Corona-Sorgen zurück – Dax klar tiefer erwartet

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE ERWARTET – Ein neuer Coronavirus-Ausbruch in Peking vergrößert am Montag die Sorgen der Anleger am deutschen Aktienmarkt vor einer neuen Infektionswelle. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,8 Prozent tiefer auf 11.730 Punkte. In Folge des Coronavirus-Ausbruchs auf einem Großmarkt in Peking stieg die Zahl der Covid-19-Fälle in China weiter an. Neue Infektionswellen könnten erneut Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten mit sich bringen, befürchten Investoren. Hinzu kommen am Montag Konjunkturdaten aus China: Im Mai erholte sich die Industrieproduktion des Landes nicht so stark wie wie erwartet. „Die aktuelle Korrektur im Dax ist sicherlich gesund. So nähern sich Börse und Realwirtschaft zumindest wieder etwas an“, sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Bewertungen am Aktienmarkt kämen nun von ihren horrenden Niveaus zumindest etwas herunter.

USA: – ERHOLT VOR DEM WOCHENENDE – Die Wall Street hat sich ein wenig von dem panikartigen Kursrutsch am Vortag erholt. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Freitag nach einem nervösen Handelsverlauf teils deutlich im Plus. Letztlich sorgten erfreuliche Konjunkturdaten für Zuversicht: Das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen war im Juni stärker als erwartet gestiegen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,90 Prozent auf 25 605,54 Punkte, verzeichnete aber dennoch einen Wochenverlust von 5,55 Prozent. Denn am Donnerstag war das Börsenbarometer um knapp 7 Prozent eingebrochen. Eine düstere Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank Fed und die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle hatten die Anleger in die Flucht getrieben.

ASIEN: – VERLUSTE – Die Sorge vor einer weiteren Corona-Welle und durchwachsene Signale zur Erholung der chinesischen Wirtschaft haben zum Wochenstart auf die Stimmung an den Börsen Asiens gedrückt. So stieg in Peking die Zahl der Covid-19-Fälle nach einem Coronavirus-Ausbruchs auf einem Großmarkt weiter. Zudem erholte sich die Industrieproduktion des Landes im Mai nicht so stark wie erwartet. In Shanghai notierte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt rund ein halbes Prozent im Minus und in Hongkong gab der Hang Seng um mehr als ein Prozent nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank rund eine Stunde vor Handelsende um mehr als 2 Prozent.

DAX 11949,28 -0,18%

XDAX 12013,22 1,8%

EuroSTOXX 50 3153,74 0,29%

Stoxx50 2933,20 0,14%

DJIA 25605,54 1,9%

S&P 500 3041,31 1,31%

NASDAQ 100 9663,78 0,79%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,76 +0,19%

DEVISEN: – DOLLAR WIRD WIEDER STÄRKER – Der Kurs des Euro ist zu Wochenbeginn unter Druck geblieben. Die Gemeinschaftswährung wurde am Montagmorgen bei 1,1251 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag noch etwas höher auf 1,1304 (Donnerstag: 1,1348) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8846 (0,8812) Euro.

Bereits Ende letzter Woche hatte sich die Stimmung an den internationalen Börsen stark eingetrübt und so auch den Euro belastet. Ein pessimistischer Konjunkturausblick der US-Notenbank und die Angst vor einer zweiten Corona-Welle in den Vereinigten Staaten hatten die Anleger verunsichert.

Am Montag nun vergrößerte ein neuer Coronavirus-Ausbruch in Peking die Sorgen der Investoren. Zudem war die Erholung der chinesischen Industrieproduktion im Mai nicht so stark ausgefallen wie erwartet. Vor diesem Hintergrund verzeichneten Währungen wie der Dollar, der Yen oder der Schweizer Franken Gewinne, die in Krisenzeiten oft gefragt sind.

Euro/USD 1,1257 0%

USD/Yen 107,02 -0,34%

Euro/Yen 120,47 -0,33%

ROHÖL:

Brent 37,78 -0,95 USD

WTI 34,97 -1,29 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT DEUTSCHE TELEKOM AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 17,70 (12) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 85 (84) EUR – ‚HOLD‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 56 (55) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 37 (33,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT MONDELEZ AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 61 (52) USD

– CREDIT SUISSE NIMMT BROADCOM MIT ‚OUTPERFORM‘ WIEDER AUF – ZIEL 400 USD

– BARCLAYS SENKT BNP PARIBAS AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 37,20(40)EUR

– BARCLAYS SENKT SOCIETE GENERALE AUF ‚UNDERWEIGHT'(EQUAL W.) – ZIEL 17,70(23)EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 55 (54) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4900 (4800) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT SODEXO AUF ‚SELL‘ (NEUTRAL) – ZIEL 61 (68) EUR

– RBC SENKT SANDVIK AB AUF ‚UNDERPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 130 (160) SEK

– CREDIT SUISSE SENKT DIAGEO AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM)

– ODDO BHF SENKT TUI AUF ‚REDUCE‘ (NEUTRAL)

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/20

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Pressegespräch (online) „Die größten Pharmafirmen weltweit“ der Beratungsgesellschaft EY

11:00 DEU: Creditreform Pk zu Insolvenzen in Deutschland im ersten Halbjahr 2020

16:45 DEU: SAP Sapphire Now Vision – Keynote CEO Klein

CHE: Novartis, Oncology Pipeline Update

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 06/20

03:30 CHN: Preise von Neubauwohnungen 05/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 05/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 04/20

14:30 USA: Empire State Index 06/20

SONSTIGE TERMINE

GBR: Spitzentreffen der EU mit Großbritannien. Nach erfolglosen Verhandlungsrunden über ein Abkommen nach dem Brexit beraten EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen per Video mit dem britischen Premier Boris Johnson.

09:00 DEU: Online-Messe Metav „Lets talk about innovation“, veranstaltet vom Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW)

10:00 BEL: Online-Pressegespräch des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament: „EP-Position und Post-Brexit-Verhandlungen für Handelsvertrag“ mit dem Brexit-Beauftragten des EU-Parlaments David McAllister und dem Vorsitzenden des Ausschusses für internationalen Handel Bernd Lange u.a. zum aktuellen Stand der Verhandlungen und zur Position des Europäischen Parlaments, die während der Plenarsitzung am 17./18. Juni verabschiedet wird

DEU: Virtueller Deutscher Anwaltstag 2020 unter dem Motto „Die Kanzlei als Unternehmen“

USA: Online-Konferenz der Vereinten Nationen zum 20. Jubiläum der zwischen UN und Unternehmen weltweit geschlossenen Initiative „Global Compact“

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI Mai

Jahresvergleich -0,2 -0,2*

11.00 Uhr

Eurozone

Handelsbilanzsaldo (Mrd Euro) April

Saisonbereinigt — 23,5

Unbereinigt — 28,2

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

14.30 Uhr

Empire-State-Index, Juni -30,0 -48,5 (in Pkt)°

Redaktion onvista / dpa-AFX