Vorerst keine Streiks am Uniklinikum Schleswig-Holstein

KIEL (dpa-AFX) - Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein wird es vorerst keine unbefristeten Streiks geben. Am Freitag werde die Tarifkommission die Ergebnisse der Verhandlungen bewerten, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi in der Nacht zum Mittwoch mit. "Die Streiks bleiben vorerst ausgesetzt."

Im Ringen um Entlastungen für die Pflegekräfte hatten sich die Gespräche zwischen Landesregierung und Gewerkschaft am Dienstag bis in den Abend hineingezogen. Die Landesregierung sei bemüht, einen guten Kompromiss zu finden, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Dienstag.

Nach Gewerkschaftsangaben hatten sich bei einer Urabstimmung mehr als 97 Prozent ihrer Mitglieder für einen unbefristeten Arbeitskampf an den beiden Standorten Kiel und Lübeck ausgesprochen. Verdi fordert eine Entlastung der Beschäftigten durch mehr Personal und Freizeitausgleich.

Das Klinikum bot bisher an, für die Pflege 182 Mitarbeiter mehr einzustellen. Verdi verlangt 420 Beschäftigte mehr, um eine angemessene Pflege zu gewährleisten./akl/DP/zb