Vorläufiges Endergebnis der Ungarn-Wahl: Orban regiert weiter

BUDAPEST (dpa-AFX) - Bei der Parlamentswahl in Ungarn hat die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban am Sonntag klar gewonnen. Die rechtsnationale Partei kam auf 53 Prozent der Stimmen, wie das ungarische Wahlbüro am Montagmorgen nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen mitteilte. Damit kommt die Fidesz-Partei auf 135 der 199 Parlamentssitze.

Orban kann folglich das vierte Mal in Folge mit einer verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit regieren. Es wird seine fünfte Amtszeit als Regierungschef, nachdem er von 1998 bis 2002 erstmals an der Macht war.

Die Opposition, die sich zum bunten Bündnis "Ungarn in Einheit" zusammengeschlossen hat, blieb mit ihrem konservativen Spitzenkandidaten Peter Marki-Zay hinter den Erwartungen zurück. Die Allianz aus linken, grünen, liberalen und rechten Parteien vereinte 35 Prozent der Stimmen auf sich und errang 56 Mandate.

Den Einzug ins Parlament schaffte erstmals die rechtsextreme Partei Unsere Heimat. Sie kam auf sechs Prozent der Stimmen und sieben Mandate. Ein weiterer Parlamentssitz ging an den Vertreter der deutschen Minderheit, der über die Nationalitätenliste gewählt wurde./gm/DP/eas