Vorlage - Regierung plant für Azubi-Schutzschirm 700 Mio Euro ein

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will die betriebliche Ausbildung in der Corona-Pandemie mit etwa 700 Millionen Euro unterstützen.

Neben einer Verdoppelung der Ausbildungsprämie auf bis zu 6000 Euro sieht der Reuters am Dienstag vorliegende Kabinettsentwurf auch neue Zuschüsse zu Prüfungsvorbereitungskursen und einen neuen Lockdown-II-Sonderzuschuss von 1000 Euro für Kleinstbetriebe vor. Das Kabinett soll die Vorlage von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Mittwoch billigen. Damit wird der im vorigen Jahr aufgelegte Schutzschirm in das Ausbildungsjahr 2021/22 hinein verlängert und finanziell aufgestockt. Die bisherigen Prämien und Zuschüsse waren für knapp 40.000 Lehrlinge gezahlt worden.

Heil hatte vorige Woche zu einem "Jahr der Ausbildung" aufgerufen, weil als Folge der Corona-Pandemie ein deutlicher Rückgang der Zahl der neuen Ausbildungsverträge befürchtet wird. Von Oktober 2020 bis Februar 2021 meldeten sich laut Bundesagentur für Arbeit 40.000 weniger Lehrstellensuchende als im selben Vorjahreszeitraum. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen sei um 37.000 geringer. Die Corona-Pandemie "erschwert den Ausgleich am Ausbildungsmarkt", erklärte die BA. Berufsvorbereitungskurse in den Schulen seien eingeschränkt und Betriebe zurückhaltend wegen ungewisser Aussichten.

Im Detail sollen Betriebe 4000 Euro erhalten, die trotz Corona-Krise im Ausbildungsjahr 2021/22 keine Lehrstellen abbauen. Für Betriebe, die ab Juni sogar mehr Auszubildende als im Durchschnitt der drei Vorjahre einstellen, soll sich der Zuschuss auf 6000 Euro erhöhen. Dann sollen Betriebe mit bis zu 499 Beschäftigten die Prämie erhalten. Für das laufende Ausbildungsjahr 2020/21 war die Prämie auf 2000 und 3000 Euro und auf Betriebe mit bis zu 249 Mitarbeitern begrenzt worden.

Zudem gibt es Zuschüsse, wenn Betriebe Kurzarbeit für Lehrlinge vermeiden. Erstmals sollen nun auch Zuschüsse für die Vergütung der Ausbilder gezahlt werden. Bei der Übernahme von Lehrlingen aus insolventen Betrieben wird ebenfalls eine Prämie gezahlt. Ausgeweitet wird auch die Förderung der Auftrags- und Verbundausbildung für Unternehmen, deren Betrieb pandemiebedingt von Schließungen oder erheblichen Einschränkungen betroffen ist.

Nach einer Umfrage für den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) glaubt die Hälfte der 18- bis 30-Jährigen, dass sich die Chancen auf eine gute Ausbildung durch die Pandemie verschlechtert haben. Ein knappes Drittel sei indes der Ansicht, dass sich durch die Pandemie nichts verändert hat. Auszubildende scheinen zudem sicherer durch die Krise zu kommen als Studierende: Die Hälfte der Studierenden meint, dass sich ihre beruflichen Aussichten verschlechtert haben. Unter den Auszubildenden sind es nur 39 Prozent.