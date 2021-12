Vorsichtig freundlich - mit Airlines und Energie unter Druck!

Replaced by the video

Zwischen Weihnachten und Neujahr geht es an der Wall Street historisch betrachtet meistens bergauf. Der erste Handelstag nach Weihnachten sieht allerdings nur leicht Gewinne, mit den Aktien der Fluggesellschaften und dem Energiesektor unter Druck. Alleine in den USA mussten am Wochenende 2.300 Flüge gestrichen werden. Verantwortlich dafür sind vor allem COVID-bedingte Personalausfälle. Auch die U-Bahn in New York muss deshalb den Fahrplan reduzieren. China weitet regionale Lockdowns aus, verspricht aber, die Wirtschaft stärker zu stimulieren. Die Aktien von DIDI stehen an der Wall Street im Fokus. Ab dem 27. Dezember sollten ehemalige und aktuelle Mitarbeiter die gehaltenen Aktien des chinesischen Ride-Sharing-Unternehmens verkaufen können. Anscheinend wurde die Lockup-Periode nun auf unbestimmte Zeit verlängert.

0:00 - Intro

0:48 - Fluggesellschaften und Energiesektor unter Druck

2:00 - Covidkurve in Südafrika, Großbritannien, USA

7:49 - China: Zero-Covid Policy, Notenbank

9:18 - Didi unter Druck

10:37 - Russland schickt 10.000 Soldaten zurück

11:17 - Verlierer & Gewinner

13:28 - Value- und Wachstumsaktien

15:19 - Aussichten für Apple, Microsoft, Texas Instruments

16:15 - Cäsar

#openingbell #börse #finanzmärkte #Aktien #WallStreet