Vorsichtige Dax-Erholung - Zurückhaltung an der Wall Street

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den jüngsten geopolitischen Schrecken vorerst hinter sich gelassen. Zuletzt wurden die Investoren aber wieder vorsichtiger, nachdem der Dow an der Wall Street zurückhaltend in den Handel gestartet war.

