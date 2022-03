Vorsichtige Hoffnung im Ukraine-Krieg treibt Märkte an

Die Hoffnung auf Fortschritte im Ukraine-Krieg hat die Märkte am Montag gestützt. Ein weiteres Thema bleibt zudem Corona: In die Impfstoffwerte kommt wieder mehr Fantasie, Unternehmen wie Apple leiden hingegen unter den neuen Lockdowns in China.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, US0378331005, US60770K1079, US7170811035, US09075V1026, DE0007664039, DE0005140008, DE000A2E4K43, DE000A161408,