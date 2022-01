Vorsichtiges Comeback, Dank solider Quartalszahlen und zahlreicher Tech-Upgrades!

Replaced by the video

Wir sehen erste Zeichen einer Stabilisierung. Im Gegensatz zu Goldman Sachs un JP Morgan, melden die Bank of America und Morgan Stanley keinen überraschend starken Anstieg der Betriebskosten. Gleichzeitig melden United Health und Procter & Gamble erfreuliche Ergebnisse. Was der Wall Street ebenfalls hilft, sind zahlreiche Upgrades im Tech-Sektor. Neben SoFi Financial, stehen Microsoft, Google, Apple, AMD und Fortinet im Fokus.

0:00 - Intro

0:25 - Bankensektor im Mittelpunkt

3:23 - Big picture

7:14 - Freundlich aber mau, ausser SoFi

9:33 - Microsoft Activision

11:58 - Fortinet, AMD, Google, Apple

14:52 - Freeport McMoRan, Las Vegas Sands

15:55 - China

