Vortageskurse ziehen DAX magnetisch an

Am Dienstag bot sich aus der Vorbörse heraus ein umgekehrtes Bild wie noch am Montag. Wir notierten zunächst genau auf dem Tief vom Montag und legten dann etwas zu. Doch diese Kurse hatten ebenso ein Gedächtnis wie das Tageshoch. Per Saldo pendelte sich der DAX letztlich auf dem Niveau des Vortages ein und ließ eine Entscheidung über weitere Bewegungen offen.

Wochenauftakt beinahe wiederholt

Abgesehen von der Vorbörse kann der Handelstag als Wiederholung angesehen werden. Sehr dynamisch fielen die Kurse in den 13.070er-Bereich und erholten sich von dort aus wieder. Magnetisch wirkte erneut die 13.130 und damit der Bereich, den wir am Vormittag am häufigsten sahen und wo auch der Schlusskurs zu verzeichnen war.

Recht genau 100 Punkte Bandbreite zeugten von einer abwartenden Haltung im DAX. Während sich die US-Börsen ebenfalls erst einmal schwächer zeigten, konnte auch dort die Konsolidierung am späteren Nachmittag beendet und in Richtung Montagsschluss zurückgekehrt werden. Obwohl die wenigen Daten aus den USA nicht überzeugten. So stieg der US-Einzelhandelsumsatz im Oktober nur um 0,3 Prozent zum Vormonat nach einer Erwartungshaltung von 0,5 Prozent.

Zwei Reden standen bzw. stehen außerdem im Mittelpunkt des Marktinteresses. EZB-Chefin Lagarde und FED-Chef Powell äußern sicht zur jeweiligen Wirtschaftssituation.

Entsprechend abwartend skizzieren sich die Eckdaten von heute im DAX:

Eröffnung 13.130,54PKT Tageshoch 13.151,02PKT Tagestief 13.050,41PKT Vortageskurs 13.138,61PKT

Der heutige Intraday-Chartverlauf verlief ganztägig unter dem 22.00 Uhr-Schlusskurs des Vortages in folgender Bandbreite:

Kann sich die Wall Street am Abend noch einmal aus ihrem Seitwärts-Bereich lösen und den DAX entsprechend mitziehen?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Gewinner im DAX waren die Versicherer Allianz und Münchner Rück. Beide legten über ein Prozent zu und verwiesen Daimler und Continental auf die weiteren Plätze. Hier wirkten die Meldungen zu einer möglichst schnellen Corona-Eindämmung vom Montag noch nach.

Unterstützt wurden diese Werte auch vom Interesse von Warren Buffet an weiteren spannenden Werten. Er kaufte sich bei T-Mobile US ein und verhalf damit auch indirekt der Deutschen Telekom für "Zuspruch".

Dazu sprachen wir am Morgen mit unserem Händer in folgendem Interview:

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Auf das mittelfristige Bild im DAX muss man nach diesem fast bewegungslosen Handelstag nicht weiter eingehen, oder?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Natürlich sichten wir auch heute den Widerstand an den Hochs von August und September, auch wenn dieser Bereich heute weder berührt geschweige denn gebrochen wurde. Im Update ist das Chartbild somit unverändert:

Im weiteren Verlauf bleibt es somit spannend, ob ein Ausbruch auf der Oberseite bei 13.300 erfolgen kann und die Jahreshochs ggf. anvisieren lässt oder ob die Impfstoff-Phantasie unter 13.000 einer Ernüchterung weicht. Bisher ist nichts in dieser Richtung entschieden.

Daher begleiten wir Sie auch morgen wieder vorbörslich auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange mit einem DAX-Blick und spannenden Einzelwerten.

