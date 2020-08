Vorteil Europa

Die heimischen Börsen durchleben den erwartet ruhigen Sommer. DAX und Euro Stoxx 50 bewegen sich gemächlich seitwärts. Auf der anderen Seite des Atlantiks hingegen klettert der S&P 500 immer weiter. Es scheint wie nach jeder großen Krise: Während der US-Aktienmarkt schnell zu alten Höhen eilt, kommen Europas Börsen nicht aus dem Quark. Oder ist das nur ein weit verbreitetes Vorurteil?Wir haben uns die Entwicklung der Indizes in den jüngsten historischen Krisen angeschaut und kommen zu einem differenzierten Bild: Das Platzen der Dotcom-Blase vernichtete von 2000 bis 2003 zwei Drittel des Wertes des Euro Stoxx 50, beim DAX waren es sogar über 70%. Der S&P 500 hingegen verlor nur bis zu 50%. Bei der Aufwärtsbewegung von 2003 bis 2007 rannten Europa (+147%) und Deutschland (+272%) den USA (+100%) aber davon.Ein ähnliches Bild in der Finanzkrise: Von Januar 2008 bis April 2009 verloren Euro Stoxx 50 und DAX 61 bzw. 56%, der S&P 500 zeigte sich mit -55% nur leicht stabiler. In der von Sommer 2012 bis Mai 2015 laufenden Erholung blieb der US-Index (+69%) aber hinter Euro Stoxx 50 (+87%) und DAX (+110%) zurück. Und jetzt in der Coronakrise? Wieder verlor der US-Markt weniger. Die Rally danach führte den S&P 500 aber mit 55% bereits zurück auf das Vorkrisen-Niveau. Der DAX bleibt trotz 58%-Plus noch leicht dahinter und der Euro Stoxx 50 legte bisher nur 45% zu und hat noch 16% Rückstand zum Februar-Hoch.Es spricht daher aktuell viel für Investments in europäische Aktien: Das Corona-Gap ist noch nicht geschlossen und die aus früheren Krisen erreichte Outperformance gegenüber dem US-Markt noch nicht erfolgt. Dazu passt, dass dank der schnelleren konjunkturellen Erholung globale Fondsmanager laut einer Umfrage der Bank of America verstärkt auf Europa setzen. Zudem ist der S&P 500 mit einem KGV von 26 (Euro Stoxx 50: 21) bereits recht teuer.

Jetzt neu: das PLATOW Börse-Musterdepot von Klaus Brune

Unser Kolumnist führt mit seinem Redaktionsteam ein exklusives Experten-Musterdepot im my onvista-Bereich. Möchten Sie aktuelle Hintergrundinformationen und die fundierte Einschätzung von Klaus Brune zu spannenden deutschen und internationalen Werten erfahren? Abonnieren Sie dazu einfach das Experten-Musterdepot der PLATOW Börse. Über die eingeblendeten Notizen können Sie für jeden Wert des Musterdepots die neueste Analyse der PLATOW Redaktion aufrufen. Schauen Sie doch gleich mal rein!

Gleich Experten-Musterdepot abonnieren und immer auf dem Laufenden bleiben!