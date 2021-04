Vorzeitiger Abzug der Truppen aus Afghanistan erwogen

Berlin (Reuters) - Die Nato-geführte Allianz in Afghanistan erwägt, den angekündigten Abzug aus dem Land zu beschleunigen. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte am Mittwoch in Berlin Überlegungen im Hauptquartier in Kabul, die Truppen bereits bis zum 4. Juli nach Hause zu holen. Die Herausforderungen und Folgen einer solchen Entscheidung würden derzeit geprüft. Ursprünglich sollte der Abzug der Nato-Truppen bis zum 11. September vollzogen sein, dem Jahrestag der Anschläge in New York und Washington 2001.

Die Bundesregierung sei darauf eingerichtet, die deutschen Soldaten schnell abzuziehen. In Afghanistan sind bis zu 1300 Bundeswehr-Soldaten stationiert. Die Nato-Staaten einschließlich Deutschlands hatten vergangene Woche das Ende des seit 20 Jahren währenden Einsatzes am Hindukusch beschlossen. Die verbliebenen 2500 US-Soldaten sollen demnach ab dem 1. Mai abgezogen werden. Ob das Datum des 4. Juli gewählt sei, weil dies der amerikanische Unabhängigkeitstag ist, sei ihm nicht bekannt, sagte der Ministeriumssprecher.

Die Anschläge vom 11. September in New York und Washington hatten den Einsatz in Afghanistan seinerzeit ausgelöst. Neben den Amerikanern sind noch etwa 7000 ausländische Soldaten in dem Land.