Vulcan soll Mannheimer Energieversorger MVV CO2-freie Wärme liefern

MANNHEIM/KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Lithium-Förderer Vulcan Energie Ressourcen soll dem Mannheimer Energieunternehmen MVV ab 2025 CO2-freie Wärme liefern. Es gehe um 240 bis 350 Gigawattstunden pro Jahr für 25 000 bis 35 000 Mannheimer Haushalte, teilte Vulcan am Dienstag in Karlsruhe mit. Beide Unternehmen hätten einen Abnahmevertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren geschlossen.

Die Wärme soll aus einem Geothermieheizwerk kommen, das Vulcan in der Nähe Mannheims errichten will. Dort plant die junge Firma auch, das Leichtmetall Lithium für die Batterieindustrie in Europa zu fördern. Mannheim sei eine von mehreren Kommunen in der Region, die mit der dabei frei werdenden Wärme versorgt werden. "Für Mannheim ist diese Kooperation ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in die Klimaneutralität", sagte Vulcan-Vorstandsmitglied Thorsten Weimann./kre/DP/eas