VuV-Mitgründer Lutz Gebser ist tot

Lutz Gebser gilt als Wegbereiter des Branchenverbandes. Aufgrund Gebsers maßgeblichen Engagements ist im Jahr 1997 der VuV entstanden. "Er war mit seinem Unternehmen Gründungsmitglied der zunächst als Vereinigung gestarteten Initiative," schreibt der Verband. Ab dem Jahr 1999 übernahm er das Amt des Vorstandsvorsitzenden des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. und bekleidete diese Funktion bis zum Jahr 2008. Im Anschluss wurde Gebser zum Ehrenmitglied im VuV gewählt. Seit 2011 war er Ehrenvorsitzender des Verbandes.

Gebser prägte laut VuV die Anfangsjahre, indem er erste organisatorische Strukturen mit Büroeinheit und Personal einführte. Durch seinen persönlichen Einsatz konnte er viele Vermögensverwalter als Mitglieder gewinnen. Ebenso überzeugte er sie, sich in dem damals noch jungen Verband zu engagieren. „Wir sind sehr bestürzt über das Ableben unseres Ehrenvorsitzenden“, so VuV-Vorsitzender Andreas Grünewald. „Ohne die damalige Weitsicht von Lutz Gebser hätten wir heute keine so breite und umfassende Interessenvertretung, die bei der täglichen Bewältigung der regulatorischen Vorgaben wichtige Hilfestellungen leistet“.

Gebser hatte die Gründung einer Interessenvertretung der unabhängigen Vermögensverwalter nach Einführung der KWG-Zulassungspflicht für Finanzportfolioverwalter 1997 forciert, um gegenüber den Regulierungsbehörden als Einheit aufzutreten. Darüber hinaus wollte er den Vermögensverwaltern eine Heimat geben, damit ein Zusammengehörigkeitsgefühl sowie ein Branchenbewusstsein entstehen konnte, so der VuV. Dies ist ihm bestens und nachhaltig gelungen: heute gehören dem VuV nach eigenen Angaben rund drei Viertel der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland an.

Auf Gebsers Initiative hin ist auch die Gründung des Kooperationsverbandes Forum VuV zurückzuführen, der im Jahr 2006 ins Leben gerufen wurde und dem heute eine Vielzahl namhafter Unternehmen als Förderer der Branche angehören. Zudem geht das jährlich im Herbst stattfindende Branchentreffen, welches seit einigen Jahren als Deutscher Vermögensverwaltertag bekannt und mit über 300 Teilnehmern fester Bestandteil des Terminkalenders der Mitglieder ist, auf seine Idee zurück, schreibt der VUV.

