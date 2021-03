Vuzix: US-Tech-Rakete stemmt sich weiter gegen den Trend – 33 Prozent seit Montag und über 2.300 Prozent in einem Jahr!

Während viele amerikanische Technologie-Werte in der vergangenen Woche schwer zu kämpfen haben, zieht die Aktie des Produzenten von Smart-Glasses ungebremst weiter in die Höhe. In der vergangenen Woche lag das Plus bei 33 Prozent. In den vergangenen 3 Monaten stieg die Aktie um fast 250 Prozent und blicken Anleger ein Jahr zurück, dann steht ein sensationelles Plus von über 2.300 Prozent in den Büchern!

Chart Vuzix in Dollar – ein Jahr

In der Erfolgsspur mit Smart Glasses!

Vuzix entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt tragbare Augmented Reality (AR) -Billen. Diese enthalten Display- und Computergeräte und die verschiedenen Modelle des Unternehmens sind vielseitig einsetzbar. Die Smart-Brillen kommen im Unternehmens-, Industrie-, Handels- und Medizinmarkt zum Einsatz.

Die Brillen können in vielen Bereichen eine nützliche Hilfestellung bieten. Zum Beispiel durch Telemedizin für Ärzte: Mit den Smart-Glasses können während einer Operation weitere Experten „dazugeschaltet“ werden. Sie sehen das gleiche, wie der operierende Arzt und können Hilfestellungen geben oder Meinung äußern.

Kundenliste und Möglichkeiten werden immer größer

Seit Anfang des Jahres glänzt Vuzix mit einem konstant guten Newsflow. So sind einige Modelle jetzt für Microsoft Teams optimiert worden, immer mehr Kunden können für die Smart-Glasses gewonnen werden und zu Wochenanfang vermeldete das Technologie-Unternehmen Rekordumsatzzahlen für das 4. Quartal und das gesamte Jahr.

Hoher Kurs und hohe Bewertung

Obwohl Vuzix noch nicht profitabel ist kommt das Unternehmen mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 1,6 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 1,3 Milliarden Euro). Auf dieser Höhe muss Vuzix weiterhin das Wachstum hoch halten, damit der steile Anstieg auch gerechtfertigt ist. Bislang sieht es danach aus, dass die Amerikaner diese Anforderung erfüllen und weiter Rekorde bei den Zahlen vermelden.

Kein Papier für schwache Nerven

Trotz der guten Entwicklung ist das Papier von Vuzix sehr volatil. Zweistellige Kursverluste auf diesem steilen weg nach oben, waren sehr oft auf der Tagesordnung. Daher müssen Anleger, die sich für das Papier interessieren, auch gute Nerven mitbringen. Die Vergangenheit hat allerdings gezeigt, dass diese deutlichen Rücksetzer am Ende eine Chance waren. Daher hat die Aktie einen Platz auf der Watchlist verdient und beim nächsten zweistelligen Rücksetzer darf über einen Einstieg nachgedacht werden.

+ 550 Prozent im Musterdepot von Mahlzeit

Seit dieser Woche liefert die Aktie von Vuzix auch die beste Performance im Musterdepot unseres Redaktionsleiters Markus Weingran. Ende September hatte er den Wert ins Musterdepot aufgenommen. Seit diesem Zeitraum sind aus 3.688 Euro 24.010 Euro geworden – ein Plus von 554,58 Prozent in etwa 6 Monaten. Seit Jahresanfang hat das Musterdepot um 31,5 Prozent zugelegt – seit Auflegung Ende Dezember 2019 liegt das Plus bei etwas mehr als 82 Prozent.

