VW-Betriebsratschef Osterloh wechselt die Seiten

- von Jan Schwartz

Hamburg (Reuters) - Der langjährige VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh wechselt auf die Unternehmensseite und wird Personalvorstand beim konzerneigenen Lkw- und Bus-Hersteller Traton.

Der Betriebsrat teilte am Freitag mit, der 64-Jährige gebe nach 16 Jahren den Vorsitz der Arbeitnehmervertretung an seine bisherige Stellvertreterin Daniela Cavallo ab. Damit wurden Informationen der Nachrichtenagentur Reuters vom Vortag bestätigt. Cavallo (46) wird die erste Betriebsratsvorsitzende bei dem Konzern mit weltweit rund 660.000 Beschäftigten. Sie soll auch das Mandat von Osterloh im Aufsichtsrat und in dessen engerem Führungszirkel, dem Präsidium von Volkswagen, übernehmen. Die dafür nötigen Schritte für ihre Bestellung über das Registergericht seien bereits eingeleitet.

Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch dankte Osterloh für seine langjährige Arbeit in dem Kontrollgremium. "Er hat wichtige strategische Schritte zur Weiterentwicklung des Konzerns und bei der Transformation mitgetragen und mit vorangetrieben." Osterloh zeichne neben seinen großen Kompetenzen im Personalbereich vor allem unternehmerischer Gestaltungswille und Durchsetzungsstärke aus.

Die Familien Porsche und Piech, die über die Holding Porsche SE die Mehrheit an Volkswagen halten, erklärten, es verstehe sich von selbst, "dass wir als Anteilseigner im Aufsichtsrat von Volkswagen bei bestimmten Themen andere Schwerpunkte setzten als Herr Osterloh als Betriebsratsvorsitzender". Es stehe aber auch außer Frage, dass Osterloh aufgrund seines unternehmerischen Geschicks und seiner hohen fachlichen Kompetenz für die Vorstandsposition bei Traton qualifiziert sei, erklärten die Sprecher der Familien, Wolfgang Porsche und Hans Michel Piech. "Wir erwarten deshalb von ihm, dass er einen entscheidenden Beitrag bei der laufenden Restrukturierung im Traton-Konzern leisten wird."

Volkswagen-Chef Herbert Diess sagte, Osterloh habe das Management konstruktiv hinterfragt und damit immer wieder geholfen, am Unternehmensinteresse orientierte Lösungen zu finden. Auch im Lkw-Bereich stehe aller Voraussicht nach eine mit dem Pkw-Geschäft vergleichbare Transformation bevor. Mit seiner Erfahrung beim Umbau und der Fähigkeit, Menschen mitzunehmen, könne Osterloh als Personalvorstand hier einen wichtigen Beitrag leisten, sei es bei der Traton-Tochter MAN oder bei der Integration des US-Lkw-Bauers Navistar.

"ICH WILL UNTERNEHMERISCH GESTALTEN"

Ein Wechsel an der Betriebsratsspitze des weltweit zweitgrößten Autokonzerns war erwartet worden. Allerdings hatte es lange geheißen, Osterloh wolle bei den im nächsten Frühjahr anstehenden Betriebsratswahlen nocheinmal antreten und sich erst zur Mitte der Amtszeit zurückziehen. Osterloh erklärte, der endgültige Schritt falle ihm nach all den Jahren nicht leicht. Bei seinen Überlegungen für eine Staffelübergabe habe auch eine Rolle gespielt, dass das Unternehmen mit dem Angebot an ihn herangetreten sei, bei Traton die vakante Position des Personalvorstands zu übernehmen. "Diese Aufgabe reizt mich", erklärte Osterloh. "Ich will noch einmal unternehmerisch gestalten und in den nächsten Jahren ganz konkret mit meiner Arbeit im Vorstand dazu beitragen, dass die Traton SE ihren Weg zu einem 'Global Champion' in der Nutzfahrzeugbranche erfolgreich meistert." Osterloh arbeitet seit 44 Jahren bei Volkswagen und ist seit 1982 gewählter Belegschaftsvertreter. 2005 rückte er an die Spitze des Konzernbetriebsrat, als sein Vorgänger Klaus Volkert im Zuge eines Bestechungsskandals seinen Posten räumen musste.