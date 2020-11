VW-Chef - "Neue Phase" im Wettkampf mit Tesla und Google

Frankfurt (Reuters) - Volkswagen-Chef Herbert Diess sieht die deutsche Autoindustrie gegenüber den US-Rivalen im Hintertreffen bei der Digitalisierung von Fahrzeugen und beim autonomem Fahren.

Das Auto zum wertvollsten Internet-Device zu machen, bedeute einen größeren Umbruch für die Industrie als der Umschwung zu Elektroautos, sagte Diess am Freitag beim virtuellen Autogipfel des "Handelsblatts". "Der Kampf um die Hoheit kommt in eine neue Phase." Die Google-Tochter Waymo dringe "mit Vehemenz und Beherrschungsanspruch in unsere Steuerungsarchitektur" ein.

Mit Blick auf den US-Elektroautopionier ergänzte er: "Tesla ist das weltweit größte neuronale Netz, das Woche für Woche Autofahren besser lernt. Bisher haben wir als deutsche Autoindustrie, Zulieferer und Hersteller, dem wenig entgegenzusetzen." Tesla habe eine neue Art, mit dem Auto umzugehen, indem der Konzern ständig Daten sammele und Fahrfunktionen verändert würden. Volkswagen wolle bis 2023/24 in der Lage sein, hier mit Tesla gleichzuziehen.