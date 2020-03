VW-Finanzsparte fordert Staatsgarantie für Leasingwirtschaft

Frankfurt (Reuters) - Die Finanzsparte von Volkswagen fordert in der Corona-Krise Unterstützung für die Leasingbranche.

"Eine staatliche Garantie für die Leasingwirtschaft wäre ein besonders wirksames Instrument zur Stabilisierung der deutschen Volkswirtschaft", sagte Finanzchef Frank Fiedler am Montag bei der Bilanzpräsentation von VW Financial Services. Denn ein Großteil der Fahrzeuge und Maschinen in der deutschen Wirtschaft werde über Leasing finanziert. Volkswagen Finanzdienstleistungen selbst erwartet wegen der Corona-Krise Kreditausfälle und wagt keine Prognose für 2020. "Wir rechnen mit Belastungen. Gegenwärtig können wir zur Höhe noch keine Aussage treffen", sagte Fiedler. Zuletzt seien die Kreditausfälle auf einem sehr geringen Niveau gewesen, die Restwerte der von VW Finanzdienstleistungen verleasten Fahrzeuge seien stets sehr konservativ bemessen.

VW Financial Services greife seinen Händlerpartnern in der Corona-Krise etwa mit Überbrückungskrediten unter die Arme, sagte Vorstandschef Lars Henner Santelmann. "Für unsere Leasingkunden sind Maßnahmen in Vorbereitung. Diese werden im Bedarfsfall individuell je Kunde entschieden."

Der Absatzfinanzierer des VW-Konzerns geht mit einem Rekordgewinn im Rücken in die Krise. 2019 legte das Operative Ergebnis um 13,3 Prozent auf 2,96 Milliarden Euro zu. Der Bestand an Finanzierungs-, Leasing-, Dienstleistungs- und Versicherungsverträgen wuchs um 5,9 Prozent auf 21,5 Millionen. Einen Grund, das im vergangenen Jahr aufgelegt Sparprogramm weiter zu verschärfen, sieht VW Financial Services bislang nicht. Bis 2025 will das Unternehmen 1,3 Milliarden Euro einsparen. "Dabei bleiben wir", sagte Fiedler. Die Eigenkapitalposition bezeichnete er als ausreichend.