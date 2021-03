VW - Konnten wegen Chip-Engpass etwa 100.000 Autos nicht bauen

Hamburg (Reuters) - Volkswagen hat wegen der Chip-Knappheit etwa 100.000 Fahrzeuge nicht produzieren können.

Konzernchef Herbert Diess sagte am Dienstag bei der virtuellen Bilanz-Pressekonferenz, dieser Rückstand sei in diesem Jahr vermutlich nicht mehr aufzuholen. Die Versorgung mit Halbleitern sei nach wie vor unübersichtlich und der Konzern werde vermutlich das ganze Jahr noch mit den Folgen zu kämpfen haben. Bei Volkswagen - wie bei anderen Autobauern auch - stockt wegen des weltweiten Mangels an Computerchips seit Wochen die Produktion.