VW-Konzern bestätigt Mittelfristziele - Diess: 2022 wieder auf Vorkrisenniveau

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern will sich auf mittlere Sicht bei seinen Finanzzielen von der Corona-Krise nicht aus der Bahn werfen lassen. Der weltgrößte Autobauer blieb nach der Planungsrunde für die kommenden fünf Jahre bei seinen strategischen Zielen für 2025, wie das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mitteilte. "Ich bin optimistisch, dass wir dieses Jahr ordentlich abschließen", sagte VW-Chef Herbert Diess am Montag in einer Telefonkonferenz. "2022 dürften wir dann wieder auf Vorkrisenniveau sein", sagte Diess. 2021 werde ein Übergangsjahr mit einer deutlichen Erholung bei Auslieferungen und Umsatz gegenüber dem laufenden Jahr, sagte Finanzchef Frank Witter.

Konkret rechnet VW im Jahr 2025 weiter mit einem Anteil des operativen Ergebnisses am Umsatz von 7 bis 8 Prozent, wenn Sondereinflüsse herausgerechnet werden. In einem Zwischenschritt 2022 dürften es 6 bis 7 Prozent sein, sagte Witter. Vor dem Ausbruch der Corona-Krise hatte VW für das laufende Jahr bereits 6,5 bis 7,5 Prozent in Aussicht gestellt. Weil die nötigen Investitionen in neue Technik nicht vernachlässigt werden sollen, wird die Forschungskostenquote bis 2022 höher liegen als bisher geplant. VW habe in den kommenden Jahren mit bedeutend weniger Umsätzen zu kämpfen als noch in der vergangenen Fünfjahresplanung anvisiert, sagte Witter./men/jha/