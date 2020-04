VW-Tarifparteien lassen Vertrag für weitere acht Monate weiterlaufen

Frankfurt (Reuters) - In den Tarifverhandlungen bei Volkswagen haben sich Geschäftsleitung und IG Metall auf eine Fortgeltung des bisherigen Tarifvertrags ohne Lohnerhöhungen geeinigt.

Die Gespräche hätten wegen der Corona-Krise unter außergewöhnlich schwierigen Rahmenbedingungen stattgefunden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die zum 30. April 2020 gekündigte Entgelt-Tarifverträge sollten nun unverändert bis Ende Dezember 2020 wieder in Kraft gesetzt werden. Zugleich habe man Unterstützungen für Beschäftigte vereinbart, damit sie den Alltag in der Corona-Krise besser bewältigen könnten.