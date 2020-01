VW-Tochter Audi schafft auf der Schlussgeraden Plus beim US-Jahresabsatz

HERNDON (dpa-AFX) - Der Autobauer Audi hat es auf dem US-Markt mit einem starken Schlussspurt noch zu einem Absatzplus geschafft. Im Dezember verkaufte die Volkswagen -Tochter in den USA 25 850 Autos und damit 14 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Freitag am US-Sitz in Herndon (Virginia) mitteilte. Damit konnten die Ingolstädter auf Jahressicht gerade so im Plus landen - 2019 verkauften sie in den Staaten 224 111 Wagen und damit 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders stark zulegen konnten im Dezember die SUV-Modelle Q3 und Q8 sowie der Kompaktwagen A3./men/he