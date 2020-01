VW Vz.: Auf Korrektur vorbereiten!

Nachdem das Wertpapier von Volkswagen zwischen Sommer 2018 und 2019 an einer äußerst seltenen Diamantformation zwischen 131,44 und 159,98 Euro gebastelt und anschließend auch erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst hatte, konnte die Aktie bis 2019 in den Bereich von 187,74 Euro zulegen. Dabei verfehlte der Wert nur knapp seine Jahreshochs aus 2018 bei 192,46 Euro und driftete zunächst in eine Seitwärtsbewegung zwischen 172,16 und den Jahreshochs aus 2019 ab. Aktuell notiert das Papier an der unteren Handelsspanne und könnte nach den dynamischen Kurszuwächsen aus den letzten Monaten zu einem gesunden Pullback ansetzen und die sichtlich überkaufte Situation etwas entspannen. Ein derartiges Szenario stellt jedoch keineswegs einen Aufruf für den Aufbau von Short-Positionen dar, sondern soll lediglich als Update interpretiert werden, bietet aber gleichermaßen vielversprechende Handelsansätze auf der Oberseite auf einem deutlich niedrigeren Kursniveau.

Aufwärtstrend intakt

Solange die aktuelle Seitwärtsphase zwischen 172,16 und 187,74 Euro anhält, ist der Wert zunächst als neutral einzustufen. Erst unter dem Niveau der aktuellen Seitwärtsspanne ergeben sich kurzfristige Short-Signale in Richtung 170,00 Euro, darunter auf das breite Unterstützungsspektrum um 160,00 Euro. Dieser Pullback würde sich im Übrigen hervorragend für den Aufbau von frischen Long-Positionen nach einer nachhaltigen Stabilisierung in diesem Bereich anbieten. Zur Hilfe kommt nämlich auch der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis, der im selbigen Bereich anzutreffen ist. Dann könnte durchaus wieder ein Long-Investment mit einem Ziel an den Jahreshochs aus 2018 bei 192,46 Euro in den Fokus rücken. Für diesen Fall kann auf ein vorerst nicht zu stark gehebeltes Papier, wie beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF6R76 zurückgegriffen werden. Die Knock-Out-Schwelle befindet sich nämlich unter dem Niveau von 150,00 Euro und bietet genügend Spielraum für weitere Kursabgaben des Basiswertes. Sollte allerdings der 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 152,00 Euro nachhaltig unterschritten werden, sollten sich weitere Abgabetendenzen in Richtung 146,20 Euro, darunter sogar auf die breite Unterstützung aus 2019 bei 137,94 Euro ergeben.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 179,64 // 181,68 // 184,32 // 187,74 // 189,06 // 190,00 Euro Unterstützungen: 175,00 // 172,16 // 170,00 // 163,98 // 162,04 // 159,96 Euro

Fazit

Zunächst einmal sollte der Basiswert Volkswagen einer engmaschigen Beobachtung unterliegen. Ein Kursrutsch unter 172,16 Euro mit einem anschließenden Pullback zurück auf 160,00 Euro würde das beschriebene Szenario sehr wahrscheinlich machen. Gelingt an dieser Stelle anschließend eine nachhaltige Stabilisierung, kann über den Einstieg in Long-Positionen beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF6R76 nachgedacht werden. Übergeordnetes Ziel stellt das Niveau aus Anfang 2018 bei 192,46 Euro dar. Damit ergibt sich im vorgestellten Zertifikat ein Ziel von 5,05 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall die Marke von 156,00 Euro allerdings nicht überschreiten, der entsprechende Ausstiegskurs in vorgestellten Zertifikate läge dann bei 1,40 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: DF6R76 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,03 - 3,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 146,2868 Euro Basiswert: Volkswagenswagen VZ KO-Schwelle: 146,2868 Euro akt. Kurs Basiswert: 176,24 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,05 Euro Hebel: 5,81 Kurschance: + 180 Prozent Börse Fankfurt

