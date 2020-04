VW - Werk Navarra soll am 20. April wieder in Betrieb gehen

Madrid (Reuters) - Volkswagen will sein Mitte März wegen der Corona-Krise geschlossenes Werk in der spanischen Region Navarra bald wieder in Betrieb nehmen, wenigstens zum Teil.

Er hoffe, dass das Werk am 20. April teilweise wieder geöffnet werden könne, sagte ein Firmensprecher. Zunächst solle dann eine von drei Produktionsschichten an vier Tagen in der Woche die Arbeit aufnehmen. Alle Beschäftigten würden dann Masken und Handschuhe tragen.