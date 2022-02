W. P. Carey ist ein bekannter REIT, der einige Qualitäten mitbringt. Ein US-amerikanischer Fool jetzt hat eine spannende These aufgebracht. Seiner Ansicht nach sei der US-amerikanische Real Estate Investment Trust eine von drei attraktiven Möglichkeiten, um für ein Leben lang in eine solche Immobiliengesellschaft zu investieren.

Aber ist die defensive Klasse und die Chance gleichermaßen hoch, damit W. P. Carey ein solches Basisinvestment ist, das ein ganzes Leben anhalten kann? Grundsätzlich geht es dabei natürlich um mehr als eine Dividendenrendite von 5,6 % oder auch ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 15. Viel mehr rücken die defensive Klasse, moderate Wachstums- und Renditemöglichkeiten in den Vordergrund.

W. P. Carey: Ein REIT für ein ganzes Leben …?

Die Rendite, die mit W. P. Carey möglich ist, erscheint jedenfalls durchaus solide. Alleine die 5,6 % Dividendenrendite sind im Moment ein vergleichsweise hohe Wert. Bei einem Ausschüttungsverhältnis von knapp über 80 % sollten wir nicht vergessen, dass es noch etwas Spielraum gibt. Beispielsweise für Investitionen oder auch einfach für eine allgemeine Möglichkeit zum Investieren oder für eine gewisse Zusatzrendite.

Entscheidend an dieser Stelle: Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust ist so konzipiert, dass regelmäßige und solide Renditen möglich sind. Alleine die Diversifikation ist mit 25 % Industrie, 24 % Logistik-Einrichtungen, 21 % Büros, 17 % Einzelhandel und weiteren 5 % Self-Storage vergleichsweise breit. Über ein 1.260 Immobilien umfassendes Portfolio bedeutet das, dass einzelne Ausfälle gewiss kompensierbar sind. Qualität und Quantität sind daher in der Breite gegeben.

Aber es gibt weitere entscheidende Faktoren. Die Dividende von W. P. Carey ist aufgrund dieser Qualität und Breite seit dem Börsengang im Jahr 1998 nicht ein einziges Mal gekürzt oder ausgesetzt worden. Besonders wichtig jetzt in diesem Moment: Rund die Hälfte der Immobilien des REITs besitzen Mietverträge, deren regelmäßige Erhöhungen an das Inflationsniveau gekoppelt sind. Die andere Hälfte wiederum fixe Mieterhöhungen zwischen 2 % und 3 %. Das heißt: Es ist ein Ausgleich bei der Teuerung möglich.

Oder ein moderates Wachstum über das Inflationsniveau hinaus, was auch zu stärkerem Dividendenwachstum führen könnte. Dividendenwachstum ist zuletzt mit unter 1 % ein Manko gewesen. Aber wenn jetzt durch die Inflation eine wachstumsstärkere Phase beginnt, so führt die vergleichsweise moderate Bewertung von W. P. Carey vielleicht zu einer Neubewertung.

Je nachdem, was man möchte

W. P. Carey ist daher für mich zumindest ein Qualitäts-REIT. Das Gesamtkonzept ist darauf ausgelegt, dass Investoren einen klassischen Buy-and-Hold-Ansatz durchziehen können und von langfristigen Dividenden profitieren, wobei die fundamentale Bewertung jetzt eben doch sehr moderat erscheint.

Ich würde schätzen, dass sich das Renditepotenzial insgesamt im höheren einstelligen Prozentbereich abspielt. Wem das bei einer defensiven, werterhaltenden und die Inflation in weiten Teilen ausgleichenden Aktie reicht, der findet hier durchaus eine spannende Chance bei vertretbaren Risiken, in die man grundsätzlich ein Leben lang investieren kann.

