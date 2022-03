W. P. Carey erhöht die Dividende: Schade!

Die Dividende von W. P. Carey ist einfach stark. Gemessen an der aktuellen Quartalsdividende hochgerechnet auf ein Gesamtjahr ergibt sich ein Wert von 5,4 %. Selbst für einen Real Estate Investment Trust ist das bei den jetzigen Bewertungen ziemlich attraktiv. Aber eben auch beständig.

Das Management zahlt seit dem Jahre 1998 eine stets konstante und zumindest jährlich wachsende Dividende aus. Seit mehr als zwei Jahrzehnten und eigentlich lediglich im ersten Jahr nicht gibt es Dividendenwachstum sogar jedes Vierteljahr.

Investoren stehen bei W. P. Carey somit vor jeder Quartalsdividende vor einer Überraschung. Allerdings ist diese jetzt für das erste Vierteljahr relativ klein ausgefallen. Und das, obwohl die Voraussetzungen für Größeres gegeben waren.

W. P. Carey erhöht die Dividende kaum

Das Management von W. P. Carey wird für das erste Vierteljahr 1,057 US-Dollar an die Investoren auszahlen. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergibt sich ein Wert von 4,228 US-Dollar. Wobei die vierteljährige Ausschüttung lediglich 0,2 US-Cent über dem Vorquartal liegt.

So mancher Investor dürfte sich mehr erhofft haben. Der Real Estate Investment Trust hat schließlich zum Jahresende einmalig um 0,3 Cent die Dividende erhöht. Auch in Anbetracht solider Zahlen hat es entsprechend die Hoffnung gegeben, dass eine Phase mit einem stärkeren Dividendenwachstum beginnt.

Die Funds from Operations lagen im vierten Quartal wieder bei 1,30 US-Dollar je Aktie. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von knapp über 81 % ist die Basis sehr nachhaltig und sogar prädestiniert für weiteres Dividendenwachstum. W. P. Carey liefert jetzt jedoch zumindest kurzfristig nicht.

Vielleicht erfolgte die Entscheidung gegen eine signifikant höhere Dividende auch aufgrund eines neuen Zukaufs. Im Februar verkündete das Management die Übernahme von CPA:18 für 2,7 Mrd. US-Dollar, was durchaus ein größerer Deal für den Real Estate Investment Trust ist. Aber auch mit derartigen Zukäufen wächst über kurz oder lang die Erwartungshaltung, dass sich das Dividendenwachstum wie das operative Wachstum wieder beschleunigt.

Eher konstant: Aber mit Potenzial!

W. P. Carey zeigt mit dieser Vierteljahresdividende, dass stärkere Erhöhungen noch nicht an der Tagesordnung sind. Das macht den Schritt im vorherigen Quartal mit der einmaligen Erhöhung um 0,3 US-Cent noch merkwürdiger. Aber sei’s drum: Die Dividende ist im Moment eher konstant und von keinem zu starken Wachstum geprägt.

Entscheidend ist jedoch, dass der Real Estate Investment Trust hinter der Kulisse am Dividendenwachstum arbeitet. Operativ läuft es nach der Pandemie wieder deutlich besser. Außerdem erweitert sich die operative Basis per Zukauf. Vielleicht sehen wir dann ja in einigen Quartalen ein stärkeres Ausschüttungswachstum. Wobei die jetzige Dividendenrendite mit 5,4 % in Anbetracht der Konstanz und der nachhaltigen Basis ein echter Hingucker ist.

Der Artikel W. P. Carey erhöht die Dividende: Schade! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images