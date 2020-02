W. P. Carey und Deutsche Euroshop: 3 Gründe, warum jetzt die Zeit für diese Dividendenaktien gekommen ist!

Wer heute noch nach einer starken, zuverlässigen Dividendenaktie mit einer günstigen Bewertung sucht, der wird möglicherweise etwas mehr analysieren und suchen müssen. Viele Papiere sind in Anbetracht von DAX und Co. auf Rekordhoch recht teuer. Vor allem diejenigen mit einer defensiven Klasse.

Nichtsdestoweniger könnten die beiden Aktien W. P. Carey und Deutsche Euroshop in diesen Tagen dazugehören. Die Bewertung ist jedenfalls vergleichsweise günstig, was Investoren durchaus zum Nachdenken animieren sollte. Allerdings ist das im Endeffekt bloß ein Grund, weshalb die Zeit dieser Aktien nun gekommen ist. Lass uns im Folgenden noch einen Blick auf weitere werfen. Neben diesem Grund, natürlich.

Wie gesagt: Die Bewertung ist günstig

Aber bleiben wir noch kurz bei der aktuellen Bewertung dieser beiden Aktien. Wie wir grundsätzlich gegenwärtig feststellen können, wird die Aktie der Deutschen Euroshop bei einem derzeitigen Kursniveau von 25,50 Euro (14.02.2020, maßgeblich für alle Kurse) und 2018er-Funds-from-Operations in Höhe von 2,43 Euro mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von knapp über 10 bewertet. Bei einem Net Asset Value von zuletzt noch immer über 43 Euro ist die günstige Bewertung, gemessen am inneren Wert dieser Immobiliengesellschaft, offensichtlich.

W. P. Carey kann hier mit ähnlich starken Akzenten aufwarten. Gemessen an zuletzt ausgewiesenen Funds from Operations in Höhe von 5,36 US-Dollar und einem aktuellen Kursniveau von 85,83 US-Dollar wird dieser REIT mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 16 bewertet. Das ist zwar etwas höher, in Anbetracht der hohen Bewertungen von US-Aktien jedoch noch immer günstig.

Zudem kommt die Aktie der Deutschen Euroshop bei einer in der kommenden Dividendensaison ausgezahlten Ausschüttung von voraussichtlich 1,55 Euro auf eine Rendite von ca. 6 %, W. P. Carey zahlt hingegen derzeit 1,038 US-Dollar pro Quartal aus, die gegenwärtig einer Dividendenrendite von 4,83 % entspricht. Auch das sieht ziemlich attraktiv und günstig aus, zumal diese beiden Dividendenaktien seit fast zwei Jahrzehnten stets stabil und moderat wachsend ausschütten. In diesen Tagen durchaus einen Blickfang wert.

Das Geschäftsmodell ist defensiv …

Ein zweiter Grund, der neben dieser günstigen Bewertung für die Aktien der Deutsche Euroshop und von W. P. Carey sprechen könnte, ist außerdem die grundsätzliche defensive Klasse der Geschäftsmodelle. Betongold gilt stets als gefragt, auch wenn es hier natürlich einige Bereiche gibt, die Investoren derzeit lieber meiden.

Die Deutsche Euroshop investiert beispielsweise in Einkaufscenter. Ja, der E-Commerce könnte langfristig eine Bedrohung sein, allerdings ist hier die Leerstandsquote bislang noch immer auf einem bequemen und komfortablen Niveau. Das Geschäftsmodell der Vermietung und Verpachtung der Einzelhandelsflächen funktioniert auch daher noch immer. Wobei die Erlöse eher stagnieren. Stagnation, um das einmal zu betonen, reicht hier noch lange aus, um diese üppigen Dividendenerträge zu ermöglichen.

Gleiches gilt für den US-REIT W. P. Carey, sogar womöglich noch etwas mehr. Als breit diversifizierter REIT über viele Wirtschaftssegmente schlummern hier gewiss auch einige Risiken. Langfristig gesehen ist und bleibt das 1.200 verschiedene Immobilien fassende Portfolio dieses REITs, die außerdem an 324 verschiedene Mieter vermietet werden, aussichtsreich. Hier können in Anbetracht einer Auslastungsquote von noch immer über 98 % stabile Erträge und Funds from Operations generiert werden.

Im Grunde erhält man bei beiden Aktien die Möglichkeit, als Vermieter zu fungieren und von solchen Erträgen zu profitieren. Hierbei muss man lediglich die Volatilität der Aktie ertragen, hat dafür jedoch nicht den aktiven Aufwand der Bewirtschaftung der Immobilien. Ein fairer Deal, wenn du mich fragst.

Value könnte wieder in sein

Zu guter Letzt und möglicherweise das wichtigste Argument in meinen Augen: Über kurz oder lang könnte ein Value-Ansatz womöglich wieder in werden. Die Zeiten der hohen Bewertungen und der Wunderraketen werden früher oder später vermutlich vorbei sein und auch einige defensive Aktien könnten in Anbetracht ihrer Rekordjagd ein großes Rückschlagspotenzial zu bieten haben. Möglicherweise führt das kurz- bis mittelfristig dazu, dass klassische Value-Aktien wieder in Form geraten.

Die Aktien der Deutschen Euroshop und auch von W. P. Carey könnten dann wieder dazugehören, relativ preiswert scheinen sie jedenfalls zu sein und auch sehr dividendenstark. Das kann einen gewissen Value-Charme versprühen.

Gerade langfristig könnten hier aufgrund der geringen Bewertung stabile Renditen auf die Investoren warten. Womöglich kann es sich anbieten, auf diesen Zug aufzuspringen, noch bevor der breite Markt das Potenzial günstiger, defensiver und dividendenstarker Aktien mit intaktem Geschäftsmodell für sich entdeckt.

Wird die Zeit der Aktien kommen?

Im Endeffekt weiß ich natürlich auch nicht mit Sicherheit, ob die Deutsche Euroshop und W. P. Carey eine Renaissance erleben werden. Nichtsdestoweniger sind die Bewertungen günstig, die Dividenden stark und das Geschäftsmodell solide, wenngleich an der einen oder anderen Stelle stagnierend.

Für mich könnten das Anzeichen sein, dass sich die Investoren früher oder später wieder auf solche Werte zurückbesinnen werden. Wer weiß, vielleicht bietet es sich daher an, frühzeitig auf solche Chancen zu setzen.

Vincent besitzt Aktien der Deutsche Euroshop und von W. P. Carey. The Motley Fool empfiehlt Deutsche Euroshop.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images