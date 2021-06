W. P. Carey wird die Dividende leicht erhöhen

Das amerikanische Unternehmen W. P. Carey Inc. (ISIN: US92936U1097, NYSE: WPC) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 1,05 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Dies ist eine leichte Steigerung um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal (1,048 US-Dollar).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern damit 4,20 US-Dollar aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 76,91 US-Dollar (Stand: 17. Juni 2021) einer derzeitigen Dividendenrendite von 5,46 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 15. Juli 2021 (Record date: 30. Juni 2021). Seit dem Börsengang im Jahr 1998 wurde die reguläre Dividende jedes Jahr angehoben.

W. P. Carey wurde 1973 gegründet und ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft (REIT). Im ersten Quartal 2021 (31. März 2021) betrug der Umsatz 311,2 Mio. US-Dollar nach einem Umsatz von 309 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 30. April berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 51,6 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 66,1 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 auf der aktuellen Kursbasis mit 8,97 Prozent im Plus und weist eine Marktkapitalisierung in Höhe von aktuell 13,81 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Juni 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de