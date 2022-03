Wachsende Zahl von Flüchtlingen aus Ukraine nach Rumänien

BUKAREST (dpa-AFX) - Im EU- und Nato-Land Rumänien steigt die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der benachbarten Ukraine. Allein in den letzten 24 Stunden sind 25 924 Ukrainer eingereist und damit acht Prozent mehr als am Vortag, wie der rumänische Grenzschutz laut rumänischer Nachrichtenagentur Mediafax am Donnerstag berichtete. Demnach kam deutlich mehr als die Hälfte dieser Geflüchteten über die Republik Moldau, die sowohl an Rumänien als auch an die Ukraine grenzt.

Moldau liegt auf der Route vor allem für Flüchtlinge aus der östlichen und südlichen Ukraine. Zudem wählten etliche Menschen aus westlicher gelegenen Regionen wie Kiew zur Flucht den Umweg Moldau, weil verschiedene ukrainische Fernstraßen aufgrund der Kriegssituation unsicher geworden seien, berichteten geflüchtete Menschen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in der nordrumänischen Grenzstadt Dorohoi.

Seit Beginn des russischen Angriffs flohen insgesamt 139 050 Ukrainer nach Rumänien. Von diesen sind 87 676 in andere westliche Länder weitergereist./kl/DP/eas