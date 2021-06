Wachstum-mit-Sicherheit-Aktie Axon Enterprise: Top-Deal in Brasilien!

Axon Enterprise ist eine wirklich interessante Aktie. Foolishe Investoren können hier auf Wachstum mit Sicherheit setzen. Wobei natürlich ein starkes Wachstum nicht in jedem Quartal sicher ist. Nein, das Unternehmen setzt einfach bloß auf den Megatrend der Sicherheit und der nicht tödlichen Systeme.

Für die Wachstumsgeschichte von Axon Enterprise sind Kooperationen und Deals wichtig. Das Unternehmen kann schließlich in der Regel nur wachsen, wenn neue Behörden und Sicherheitsdienstleister auf die Lösung von Axon Enterprise setzen. Jetzt im Juni ist bekannt geworden: Das Management kann einen Deal in Brasilien vorweisen. Eine spannende Neuigkeit mit einer größeren Behörde. Aber schau am besten selbst:

Axon Enterprise: Deal in Brasilien!

Wie Axon Enterprise bereits am 8. Juni dieses Jahres berichtet hat, ist erneut ein größerer Deal mit einer Behörde in die Tat umgesetzt worden. Allerdings mit einer brasilianischen Behörde, nämlich mit der Militärpolizei der Provinz Sao Paolo. Definitiv interessant.

Im Rahmen dieses Vertrags stattete Axon Enterprise 2.500 Beamte der Militärpolizei in der Region mit Bodycams aus. Zudem soll die Ermittlungsplattform Evidence.com zum Einsatz kommen. Zur Erinnerung: Das ist der digitale Platz, auf dem das Bildmaterial der Einsätze gespeichert und im Nachhinein ausgewertet werden kann.

Wie Axon Enterprise betont, hat man das Ausschreibungsverfahren bereits im Jahre 2020 gewonnen, neu ist diese Erkenntnis daher im Grunde genommen nicht. Allerdings kann jetzt Vollzug gemeldet werden, was die Ausstattung der Sicherheitsbeamten mit den Lösungen angeht.

Das Management und der Colonel der Behörde sprechen von einem tollen Projekt. Man sei stolz darauf, dass die Militärpolizei die fortschrittlichste Technologie verwende. Für Foolishe Investoren ist das ebenfalls eine interessante Nachricht.

Wachstum international & Cloud geht weiter!

Auch mit diesem jetzt vollendeten Deal zeigt Axon Enterprise: Das internationale Wachstum geht weiter. Mit der Militärpolizei in Sao Paolo könnte außerdem mittel- bis langfristig ein noch größerer Fisch an Land gezogen werden. Die Behörde besteht immerhin aus 90.000 Beamten, wovon jetzt erst 2.500 im Rahmen eines Projektes ihre Ausstattung bekommen haben. Bei Erfolg könnte sich die Basis natürlich noch vergrößern. Das könnte wiederum zu einem wichtigen größeren Kunden führen.

Aber auch die Cloud-Plattform Evidence.com zeigt ein weiteres Mal, dass sie ein gewichtiges Zünglein an der Waage ist. Sowohl für Axon Enterprise, das zukünftig stabile Umsätze von der brasilianischen Behörde bekommen sollte, als auch für die Entscheidung für die Lösungen der US-Amerikaner vonseiten der Sicherheitsbehörden.

Internationalisierung, Cloud und Wachstum scheinen damit weiterzugehen. Die Aktie von Axon Enterprise könnte damit weiterhin interessant sein. Zumal sich der Discount gemessen am Rekordhoch weiterhin auf ca. 25 % beläuft. Vielleicht ist jetzt sogar ein günstiger Zeitpunkt vorhanden.

Der Artikel Wachstum-mit-Sicherheit-Aktie Axon Enterprise: Top-Deal in Brasilien! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images