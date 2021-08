Wachstumsbedenken in China belasten Öl- und Rohsoffsektoren - und BioNTech

Replaced by the video

Rohstoff- und Energiewerte stehen unter Druck, belastet durch sinkende Wachstumsprognosen für die chinesische Wirtschaft. In den USA sehen Expedia, Norwegian Cruise und Royal Caribbean im Juli leicht nachlassende Buchungen. Trotzdem haben all diese Firmen eine Fortsetzung der Erholung signalisiert! Das sich der Covid bedingte Schaden bisher in Grenzen hält, zeigen die robusten Arbeitsmarktdaten vom Freitag.

00:00 - Intro

01:10 - BioNTech MEGA-Zahlen

02:05 - Berkshire Hathaway solide Zahlen

03:12 - Barrick Gold gute Zahlen, schwacher Goldpreis

03:55 - Wochenausblick Ergebnisse

04:25 - Warum die heutige Krypto-Rally?

05:20 - Tesla Kursziel steigt auf $850

06:10 - Chinas Wachstumsziele sinken!

08:10 - Asiens teils niedrige Impfquoten

09:50 - Notenbanken rechnen mit mehr Inflation

11:00 - Covid bremst US-Erholung kaum

14:00 - Drosselung US-Geldpolitik naht

17:00 - Warum Renditen Staatsanleihen steigen sollten

19:00 - AMD Kursziel steigt auf $110

19:55 - Jahresendziel S&P 500 steigt auf 4600 Punkte