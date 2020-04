Wachstumsrakete Teladoc Health: Wow! Was für ein Coronawachstum!

Die Aktie von Teladoc Health gilt zweifellos als einer der Profiteure des Coronavirus. Die Telemedizin hat durch den Ausbruch der Epidemie sowie den Restriktionen und Einschränkungen in der Öffentlichkeit einen rasanten Wachstumsschub erhalten. Davon sollte der klare Marktführer überproportional profitieren.

Wie stark das Wachstum dabei ausfällt, das haben bereits einige Wasserstandsmeldungen gezeigt: Zwischenzeitlich kam Teladoc Health in der Woche auf über 100.000 Visits. Ein starkes Wachstum im Vergleich zur Vor-Corona-Ära, das sich weiter fortgesetzt hat.

Wie sehr, zeigt jetzt das vorläufige Zahlenwerk dieser rasanten Wachstumsgeschichte. Lass uns das im Folgenden mal etwas näher beleuchten.

Die Zahlen im Blick

Wie Teladoc Health nun im Rahmen seines vorläufigen Quartalsupdates bekannt gegeben hat, wird das Unternehmen innerhalb dieses Zeitraumes voraussichtlich auf Umsätze in Höhe von 180 oder 181 Mio. US-Dollar kommen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal und einem Umsatz von 129 Mio. US-Dollar entspricht das einem Wachstum von bis zu 40,3 %. Gewiss keine kleine Hausnummer, selbst für diese Wachstumsgeschichte nicht.

Ergebnisseitig wird Teladoc Health dabei voraussichtlich die Schwelle der Profitabilität einmal mehr durchstoßen. Demnach rechnet das Management mit einem operativen Ergebnis in Höhe von 10 oder 11 Mio. US-Dollar. Nach einem Vorjahreswert von 1,2 Mio. US-Dollar ist auch das ein signifikanter Anstieg.

Allerdings sind es die nicht finanziellen Kennzahlen, die bemerkenswert bleiben. Alleine in den letzten Wochen habe man dabei eine operative Dynamik von bis zu 20.000 Visits pro Tag erreicht. Das entspricht einem Plus von 100 % im Vergleich zum Anfang des Monats März. Auf Basis wöchentlicher Visits von bis zu 140.000 hat Teladoc Health entsprechend noch einmal ordentlich zugelegt. Die 100.000 Visits pro Tag dürften inzwischen weit hinter dem operativen Alltag liegen.

Insgesamt beliefen sich die Visits auf 1,8 Mio. im ersten Quartal, einer Steigerung um 70 %. Wobei das erste Quartal natürlich erst ab der zweiten Hälfte mit den Auswirkungen des Coronavirus konfrontiert gewesen ist. Womöglich wird diese krasse Dynamik daher auch in weiten Teilen des zweiten Quartals anhalten.

Was für ein Katalysator

Wie wir im Endeffekt sehen können, dient das Coronavirus in der Tat als sehr starker Katalysator für die Wachstumsgeschichte von Teladoc Health. Wie in der Einleitung bereits formuliert, zeigt das Coronavirus die Notwendigkeit einer solchen digitalen Arzt-Patienten-Plattform. Beziehungsweise auch, dass eine grundsätzliche Nachfrage vorhanden ist.

So toll diese Zahlen für den Moment auch sind, Teladoc Health wird langfristig jedoch noch mehr leisten müssen. Das Coronavirus führt zwar unweigerlich zu mehr Aufmerksamkeit im Markt der Telemedizin. Das Management wird jedoch einerseits beweisen müssen, dass diese Dynamik auch nach dieser Zeit gehalten werden kann. Und eben, dass das eigene Unternehmen der maßgebliche Profiteur ist.

Der Trend scheint dabei gegeben und eine attraktive Wettbewerbsposition als klarer Marktführer vorhanden zu sein. Allerdings dürfte die Konkurrenz künftig größer werden, wenn immer mehr Unternehmen die Chancen in diesem noch recht jungen Markt wittern. Es bleibt abzuwarten, wie Teladoc Health hier weiter agieren wird.

Für den Moment: Genießen!

Keine Frage, im Moment können Investoren dieser Wachstumsgeschichte einfach die Erfolge ihrer frühen Engagements genießen. Wobei ein Teil auf Glück zurückzuführen ist. So merkwürdig das auch klingen mag, aber für den Markt der Telemedizin ist das Coronavirus ein Glücksfall.

Das Wachstum ist jetzt jedenfalls stark und wird aufgrund des grundlegenden Coronavirusproblems wohl weiter anhalten. Das könnte zu mehr Konkurrenz führen. Aber, keine Frage: Gerade jetzt, in dieser Zeit, wird auch der Netzwerkeffekt von Teladoc Health größer. Etwas, das man durchaus positiv bei der eigenen Analyse anführen darf.

The post Wachstumsrakete Teladoc Health: Wow! Was für ein Coronawachstum! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Jetzt Aktien während des Marktcrashs günstig kaufen

Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten - Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images