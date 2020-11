Wachstumstempo der US-Dienstleister lässt im Oktober nach

Washington (Reuters) - Die US-Dienstleister haben ihr Wachstumstempo gedrosselt.

Der Einkaufsmanager-Index fiel im Oktober von 57,8 auf 56,6 Punkte, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Firmen-Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Damit ist das Barometer wieder unter dem Niveau vom Februar - dem letzten Monat vor Ausbruch der Corona-Krise in den USA.

Trotz des Rückgangs ist die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA laut Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg weiterhin gut. Dennoch seien die Risiken aufgrund des Pandemieverlaufs erhöht. "Zudem scheinen sich Befürchtungen zu bewahrheiten, dass es bei der US-Wahl zu einer längeren Hängepartie und möglicherweise auch zu Rechtsstreitigkeiten kommen kann. Dies sorgt für ein hohes Maß an Unsicherheit."