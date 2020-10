Wachstumsunternehmen mit Potenzial: Diese drei Game-Changer Aktien könnten ein Vermögen erschaffen!

Anleger, die sich nicht mit einem Nullzins begnügen wollen und auch weniger den Fokus auf eine jährliche Dividendenzahlung legen, könnten sich mit Wachstumsunternehmen die erforderliche Rendite einholen.

Solche Wachstumsunternehmen zeichnen sich durch ein deutlich zweistelliges Wachstum bei einem großen Marktpotenzial aus.

Unternehmen wie Tesla oder Shopify fallen in diese Kategorie. Wir alle konnten in den letzten Jahren sehen, wie stark sie ihr Wachstum forciert und Investoren eine außerordentlich gute Rendite eingebracht haben.

Dabei ist der Preis, den man für solch ein gutes Wachstumsunternehmen zahlen muss, häufig sehr hoch. So werden aktuell Umsatzmultiplikatoren jenseits von Gut und Böse für die Wachstumsstorys gezahlt, ganz zu schweigen von den Kurs-Gewinn-Verhältnissen. Diese bewegen sich sogar im dreistelligen Bereich - sofern überhaupt Gewinne ausgewiesen werden.

Bereits in der Dotcom-Blase gab es ähnlich hohe Bewertungen, die für viele Investoren zu einer trügerischen Falle wurden. Wem das jetzt zu riskant wird, der sollte besser zu altbewährten Value-Aktien mit einer soliden Bewertung und einem schwächeren Wachstum zurückkehren.

Investoren, die aber Lust haben, in Wachstumsunternehmen mit Potenzialen zu investieren, die könnten sich Unternehmen wie Adyen , Nvidia oder Varta einmal genauer anschauen.

Adyen Aktie

Zum ersten Wachstumsunternehmen mit Potenzial gehört das niederländische Fintech Adyen. Der Onlinehandel boomt und genau hiervon profitiert das Geschäft von Adyen, denn die Niederländer wickeln für viele Onlineshops die finanziellen Transaktionen ab.

Die Halbjahreszahlen 2020 sahen mit einem Anstieg des abgewickelten Zahlungsvolumens von 23 % auf 129 Mrd. Euro relativ gut aus, sofern man bedenkt, dass der Corona-Lockdown deutliche Bremsspuren hinterließ.

Die Erträge, gemessen am EBITDA, erhöhten sich nicht ganz so schnell. Sie stiegen im ersten Halbjahr 2020 um 12 % im Vergleich zum Vorjahr auf 150 Mio. Euro. Wachstumsinvestitionen bremsten hier eine dynamische Entwicklung.

Durchaus denkbar wäre, dass der digitale Zahlungsabwickler mittelfristig wieder an das alte Wachstumsniveau aus dem Jahr 2019 anschließt. Dort konnte das abgewickelte Zahlungsvolumen um 51 % gesteigert werden, das EBITDA legte um 54 % zu.

Nvidia Aktie

Das zweite Wachstumsunternehmen mit Potenzial ist der amerikanische Chiphersteller Nvidia. Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich Visual Computing und gehört zu den Erfindern des Grafikprozessors.

Überall dort, wo enorme Rechenkapazitäten benötigt werden, könnte Nvidia Lösungen mit seinen Chips bieten. Früher war dies vorwiegend der Gaming-Bereich, heute gibt es aber mit dem autonomen Fahren, der künstlichen Intelligenz oder den digitalen Währungen weitere Anwendungsgebiete.

Im zweiten Quartal 2020 konnte der Umsatz um 50 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,9 Milliarden US-Dollar gesteigert werden - ein Rekordwert.

Zuletzt sorgte die Übernahme des britischen Chip-Designers ARM für Schlagzeilen. Insgesamt zahlte Nvidia rund vierzig Milliarden US-Dollar an den Eigentümer Softbank.

Mit der Transaktion könnte Nvidia zukünftig den Markt für Smartphone-Prozessoren dominieren, denn die von ARM designte Grund-Architektur wird von Unternehmen wie Apple, Samsung oder Qualcomm weiterentwickelt.

Varta Aktie: Wachstumsunternehmen mit Potenzial?

Das letzte mögliche Wachstumsunternehmen mit Potenzial ist Varta. Das Unternehmen stellt Batterielösungen für Haushalte sowie für die Industrie her und profitiert vom Megatrend der Energie-Speicherlösungen.

Besonders stark ist aktuell die Nachfrage nach wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen, die in Hightech-Consumer-Produkten - wie zum Beispiel den Apple AirPods - eingesetzt werden.

Varta besitzt hier nach eigenen Angaben einen Marktanteil von mehr als 50 % und erwartet ein jährliches Marktwachstum zwischen 30 und 40 %.

Entsprechend gut fielen die Zahlen des ersten Halbjahres 2020 aus. Hier konnte der Konzernumsatz - auch dank der Akquisition des Varta-Consumer-Geschäfts von Energizer - um 158 % auf 391 Mio. Euro gesteigert werden. Aber auch ohne diese Akquisition hat sich der Umsatz um 66,5 % erhöht. Klasse!

