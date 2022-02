Wacker Chemie bleibt bei Verkaufsplänen für Siltronic-Anteil

München (Reuters) - Der Münchner Spezialchemie-Konzern Wacker Chemie will sich auch nach dem Scheitern des Verkaufs von Siltronic an die taiwanische GlobalWafers mittelfristig von seinem Anteilspaket an dem Münchner Siliziumscheiben-Hersteller trennen.

Wacker sehe sich dabei aber nicht unter Zeitdruck, sagte Vorstandschef Christian Hartel am Dienstag. "Siltronic hat sich in den vergangenen Jahren ausgezeichnet entwickelt. Das Unternehmen ist technologisch hervorragend aufgestellt und arbeitet sehr profitabel", sagte er. "Unsere Beteiligung an Siltronic ist für uns damit eine werthaltige Anlage." Wacker hält 30,83 Prozent an der ehemaligen Tochter. Das Aktienpaket ist rund 1,1 Milliarden Euro wert.