Wacker Chemie - Könnten noch mehr Corona-Impfstoff produzieren

München (Reuters) - Der Münchner Chemiekonzern Wacker Chemie könnte in noch größerem Stil in die Auftragsproduktion von Corona-Impfstoffen einsteigen.

Vorstandsmitglied Christian Hartel sagte am Dienstag, Wacker könnte auch an seinem Standort im sächsischen Nünchritz eine Produktion von Wirkstoffen für das Corona-Vakzin der Tübinger Curevac aufbauen. Nach bisherigen Planungen will Wacker nach einer Genehmigung für den Impfstoff CVnCoV in seinem Werk in Amsterdam zunächst rund 100 Millionen Dosen pro Jahr produzieren. In Nünchritz könne eine Produktion von weiteren 100 Millionen oder sogar 200 Millionen Dosen aufgebaut werden, sagte Hartel, der nach der Hauptversammlung den Posten des Vorstandschefs übernimmt.

Wacker sei auch im Gespräch mit anderen Impfstoff-Entwicklern wie BioNTech und Moderna, sagte Hartel. Ergebnisse gebe es aber noch nicht zu vermelden.